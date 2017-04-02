الأحد 2 أبريل 2017 22:06
أياكس يفوز على روتردام بهدفين في الدوري الهولندي
قلص أياكس أمستردام الفارق بينه وبين فينورد روتردام المتصدر إلى ست نقاط فقط بعد فوزه عليه بهدفين لهدف ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين بالدوري الهولندي.
سجل لاسه سكويني هدف التقدم لـ "أياكس" بعد دقيقة واحدة فقط على صافرة البداية.
وأضاف ديفيد نيريس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة والثلاثين. بينما نجح ميشيل كارمر في تقليص الفارق لـ"فينورد" في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. وبفوزه، رفع أياكس رصيده إلى ثلاث وستين في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف فينورد المتصدر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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