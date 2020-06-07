مصر
الأحد 7 يونيو 2020 15:44

أوهمهن بالتطعيم ضد كورونا.. إحالة مصري للمحاكمة بتهمة ختان بناته

مقر النائب العام في مصر
وسائل التواصل
اهتمت الصحافة الأجنبية بقصة محاكمة أب مصري وإحالته للجنايات بتهمة إجبار بناته الثلاثة على الخضوع للختان.

جاء هذا وفقا لما أعلنه النائب العام المصري في بيان الأسبوع الماضي.

وذكر البيان أن الأب أخبر بناته بقدوم طبيب لتطعيمهن ضد فيروس كورونا، قبل أن يحقنهن الطبيب بعقار أفقدهن الوعي ويجري عملية الختان عليهن.

وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن المطلقة بما حدث.

ولفت البيان إلى أن الطبيب سيخضع للمحاكمة هو كذلك.

ورغم حظر ختان الإناث في مصر عام 2008 وتجريمه بموجب القانون في 2016، فإنه لا يزال يمارس على نطاق واسع.

ونقلت القصة كل من رويترز، وبي بي سي، والجارديان، وفرانس برس، والديلي ميل، وغلف نيوز.

بيان من النيابة النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم...

تم النشر بواسطة ‏Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‏ في الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٠
المصدر
الجزيرة مباشر
إنتربرايز
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ختان
محاكمة
مصر

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