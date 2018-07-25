أونروا تنهي عقود عشرات الموظفين وفلسطينيون يحتجون

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأربعاء إنهاء عقود عمل أكثر من 250 موظفا بعد تجميد الولايات الأمريكية المتحدة مساعدتها المالية للوكالة.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا " كريس غينيس" في بيان أن الوكالة تعتزم تسريح 154 موظفا في الضفة الغربية و113 آخرين في قطاع غزة، وذلك بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار للأونروا، في قرار اعتبره غينيس في بيانه "تهديدا لوجود" الوكالة.

فلسطينيون يحتجون على قرارات فصلهم:

شارك العشرات من موظفي الوكالة الأربعاء، في وقفة، احتجاجاً على قرارات الوكالة الأممية تقليص أعداد من موظفيها في قطاع غزة.

ردد المشاركون في الوقفة، التي نظّمها اتحاد موظفي "أونروا"، أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، شعارات غاضبة تحمّل خلالها الوكالة المسؤولية الكاملة عن قراراتها الأخيرة.

موظفات في وكالة أونروا -25 يوليو

قال رائد عابد، الموظف في برنامج الصحة النفسية الذي تنفّذه أونروا،" إنه تسلّم قرارا بالفصل من عمله بعد 23 عاماً من الخدمة، بعد أن ألغت أونروا برنامج الصحة النفسية.

عابد أكد أن إدارة أونروا لا تدرك مخاطر القرار، وأن قرارات الفصل سيكون لها تداعيات كارثية على قطاع غزة.

الموظفة أمل عبد الوهاب قالت إنها تلقت رسالة بالفصل من عملها، واستنكرت سياسة أونروا في "التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بغزة.

أمير المسحال، رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة، قال إن نحو ألف موظف، مهددون بالفصل حتّى نهاية العام الجاري، تم فعلياً فصل 125 منهم وبعضهم أمضى أكثر من 25 عاماً داخل أونروا".

الاثنين الماضي، نفّذ موظفو "أونروا" اعتصاماً استمر طوال النهار، داخل مقر الوكالة، وأمام مكتب مدير عمليات "أونروا" بغزة، ماتياس شمالي.

فلسطينيون يحتجون على قرارات فصلهم-25 يوليو