قطر
الخميس 29 مارس 2018 00:20

"أونروا" تشكر قطر بعد تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن شكرها لدولة قطر لتبرعها بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي للوكالة.

وتبرعت قطر للمنظمة بمبلغ خمسين مليون دولار خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة "أونروا" الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما يوم 15 مارس/ آذار الجاري.

وأعرب بيير كرينبول المفوض العام لـ"أونروا"، في مؤتمر صحفي اليوم في غزة، عن شكر الوكالة الأممية، لدولة قطر على هذا التبرع الذي وصفه بـ"السخي"، داعيا بقية دول العالم إلى "أن تحذو حذو دولة قطر"، والتبرع للوكالة الأممية، لمساعدتها على مواصلة تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب يوم الجمعة الماضي عن شكره وامتنانه لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تعهده بتقديم 50 مليون دولار للأونروا.

ويعد تبرع قطر الأكبر من ضمن التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أونروا
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش

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