الأحد 8 سبتمبر 2019 12:15
أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة في تونس (فيديو)
نظمت تونس لأول مرة، السبت، الأمسية الأولى من المناظرات الكبرى بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، في مبادرة نادرة في العالم العربي، وذلك قبل 8 أيام من الجولة الأولى للانتخابات.
تونس تختار
- المناظرة قدمها مروّجوها على أنها الحدث الأبرز خلال الحملة الانتخابية ونقطة تحول في الحياة السياسية في تونس التي انطلق منها حراك الربيع العربي.
- يتنافس 26 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية المقررة بتونس، في دورتها الأولى، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
- تم توزيع المرشحين للتناظر في ثلاث أمسيات، ثمانية السبت وتسعة الأحد وثمانية الإثنين، لمدة ساعتين ونصف ساعة لكل مناظرة تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج. تونس تختار".
- الأمسية بُثّت على 11 قناة تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.
- بلعباس بن كريدة، مؤسس مبادرة "مناظرة" قال: لم تجد ثقافة النقاش بعد مكانًا لها في العالم العربي... آمل أن تكون الخطوة الأولى بمثابة مصدر إلهام للآخرين.
- شارك في مناظرة السبت عدد من أبرز المرشحين، بينهم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، وأول رئيس تونسي ما بعد الثورة المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، والناشطة عبير موسي.
- كان هناك كرسي فارغ لرجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، المرشح الذي أودع السجن بتهم غسل الأموال.
- في تغريدة على الصفحة الرسمية للقروي تعليقًا على غيابه: حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ.
- المنظمون درسوا إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته، لكن القرار تُرِك للقضاء.
في عام 2012، وبعد 15 شهرًا من الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من جانب حركة احتجاج استلهمت الثورة التونسية، نٌظمت أول مناظرة تلفزيونية وُصِفت حينها بأنها "تاريخية" بين المرشح عبد المنعم أبو الفتوح (معتقل حاليا) وعمرو موسى من بين 13 مرشحًا للرئاسة.
شكل المناظرة
- المناظرة التي بدأ الإعداد لها منذ شهر مارس/آذار الماضي، نُظّمت في مقر قناة "الوطنية" التونسية العامة، ووقف خلالها المرشحون على شكل نصف دائرة أمام منابر اختيرت على أساس القرعة وفي الوسط صحفيان يُديران الحوار وفقًا للتوقيت المحدد.
- الصحفيان طرحا أسئلة أعدها إعلاميون وكانت قد اختيرت بالقرعة مساء الجمعة، ورد عليها المشاركون على امتداد ساعتين.
- الأسئلة شملت مجالات تتعلق بحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تعهدات المرشحين للأيام المئة الأولى من الحكم.
المصدر
فرانس برس
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية