التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
السبت 26 سبتمبر 2020 23:54

أول لاعب إسرائيلي يصل دبي للمشاركة في الدوري الإماراتي (فيديو)

أول لاعب إسرائيلي يتوجه إلى دبي للعب مع ناد إماراتي
مواقع التواصل
توجه اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع، السبت، إلى دبي ليصبح أول لاعب من إسرائيل يلعب في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

يأتي هذا عقب نشر لاعب المنتخب الإسرائيلي الأول، صورة عبر حسابه على إنستغرام، السبت، مستقلا طائرة على درجة رجال الأعمال، علق عليها "إلى دبي".

وأعاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، نشر صورة "سبع"، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، السبت، أن قيمة الصفقة تبلغ 4 ملايين دولار، فيما سيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار راتبا سنويا.

وأشارت إلى أن اللاعب سيوقع مع النادي الإماراتي لمدة 3 مواسم.

ويعتبر سبع من أبرز اللاعبين بالمنتخب الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

وفي وقت لم يصدر أي تأكيد من الفريق الإماراتي حول الصفقة، أكدت صحيفة "البيان الإماراتية" الأمر.

وقالت: "سيكون ضياء سبع الذي ينتمي إلى عائلة عربية مسلمة، أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية في دوري الخليج العربي".

وانضم صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية إلى صفوف غوانزو الصيني، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن النصر توصل إلى اتفاق مع نادي غوانزو بخصوص الشرط الجزائي، مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وجاء تعاقد النصر مع سبع، عقب توقيع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
مواقع التواصل الاجتماعي

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