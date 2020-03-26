فيروس كورونا
الخميس 26 مارس 2020 20:46

أول ظهور لمحمد صلاح بعد وباء كورونا (صورة)

المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
تويتر
نشر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أول صورة له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تفشي وباء كورونا وتعليق النشاط الكروي في إنجلترا.

وكتب صلاح معلقا على الصورة: "أعمل من المنزل".

وتفاعل متابعو النجم المصري الصورة بشكل متباين. فبينما حيا البعض صلاح وأعادوا نشر صور له ولأهدافه مع ليفربول، عبر البعض الآخر عن استغرابهم لاختفائه تماما خلال الفترة الأخيرة، بينما ظهر العديد من نجوم العالم داعيين الجمهور إلى الالتزام بالجلوس في المنزل منعا لتفشي فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل أو إلغاء الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها الدوري الإنجليزي، الذي أعلن عن تأجيله إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل .

وتم تسجيل 463 حالة وفاة و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة.

المصدر
الجزيرة
وكالات
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
محمد صلاح
ليفربول الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

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