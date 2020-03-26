أول ظهور لمحمد صلاح بعد وباء كورونا (صورة)
وكتب صلاح معلقا على الصورة: "أعمل من المنزل".
Working from home... pic.twitter.com/tS3xZjloAn— Mohamed Salah (@MoSalah) March 26, 2020
وتفاعل متابعو النجم المصري الصورة بشكل متباين. فبينما حيا البعض صلاح وأعادوا نشر صور له ولأهدافه مع ليفربول، عبر البعض الآخر عن استغرابهم لاختفائه تماما خلال الفترة الأخيرة، بينما ظهر العديد من نجوم العالم داعيين الجمهور إلى الالتزام بالجلوس في المنزل منعا لتفشي فيروس كورونا.
THE KING IS ALIVE!!! https://t.co/TmPleLkQ1p— 𝚂𝚎𝚟𝚎𝚗 (@SevenLFC) March 26, 2020
Still Alive https://t.co/2F4m3PpEiF— Stay at Home (@ahmed_mansor2) March 26, 2020
يا رااجاااال دة انا كنت نسيتك https://t.co/a2riVfTCOV— شلبوكااااا🤘🌍 (@mostafshalabi00) March 26, 2020
احنا نسينا انك عايش ياصلوحه https://t.co/CBH2NMsMZn— Amool (@Amalsami88) March 26, 2020
وتسبب فيروس كورونا في تأجيل أو إلغاء الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها الدوري الإنجليزي، الذي أعلن عن تأجيله إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل .
وتم تسجيل 463 حالة وفاة و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة.