التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأحد 8 نوفمبر 2020 15:13

أول طائرة لشركة فلاي دبي الإماراتية تهبط في إسرائيل (فيديو)

هبوط طائرة فلاي دبي الإماراتية في إسرائيل
مواقع التواصل
هبطت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، الأحد، في مطار بن غوريون الدولي، بمدينة تل أبيب، وذلك في أول رحلة لها إلى إسرائيل.

جاء ذلك، وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية التي نشرت مقطع فيديو، يوثق لحظات هبوط الطائرة الإماراتية في المطار الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة رسميا رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب، اعتبارا من 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حسب المصدر ذاته.

والأربعاء الماضي، أعلنت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، في بيان، أنها ستقوم بتشغيل رحلتين يوميا، بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي، و"بن غوريون".

وذكرت أن هذا الإعلان، يأتي في أعقاب اتفاقية النقل الجوي الموقعة مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث، في البيان نفسه "سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص للاستثمار، في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (حكومية)، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية.

يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة الاتفاقيات الثنائية، في أعقاب اتفاق التطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل الموقع في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

المصدر
وكالات

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