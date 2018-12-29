أول رد من حماس على شهادة مبارك.. ماذا قالت؟

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك رويترز

نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اتهام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لها بإرسال نحو 800 مسلح إلى مصر خلال ثورة يناير2011.

أبرز ما ورد في بيان حركة حماس: أكدت نفيها القاطع لما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

تستهجن حماس الإصرار على الزج بها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.

أكدت إلتزام الحركة التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر. قيادات الإخوان المسلمين خلف القضبان أثناء المحاكمة اتهامات مبارك: الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، 90 عاما، قال إنه تلقى تقريرا وهو في الحكم يفيد بتسلل 800 مسلح عبر أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة لدعم جماعة الإخوان المسلمين خلال ثورة يناير.

مبارك اتهم حماس بإرسال المسلحين لزيادة "الفوضى"، مشيرا إلى أن "المسلحين هاجموا أقسامًا للشرطة واقتحموا سجوناً وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة".

مبارك قال في شهادته "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بأن هناك قوات اخترقت الحدود (شمال شرق)، وعدد أفرادها 800 شخص".

الرئيس المخلوع أوضح "ولم يبلغني (سليمان) عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا".

أضاف مبارك "أبلغني بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسّوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".

مبارك أشار إلى أن المتسللين قدموا من غزة ودخلوا "خلسة" وأن أشخاصا من محافظة شمال سيناء المصرية سهّلوا لهم عملية التسلل.

اتهم مبارك المتسللين المفترضين بأنهم "استعملوا السلاح وضربوا (أطلقوا النار) الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بشمال سيناء)، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار".

مبارك قال إن من بين الأماكن التي انتشر المسلحون فيها "السجون وخصوصًا سجن وادي النطرون لإخراج المسجونين فيه من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين". مبارك طلب إذن السيسي والقوات المسلحة للشهادة في القضية خلفيات: القضاء يعيد محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون" وحدود البلاد الشرقية، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.

في القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017، يحاكم أيضا 27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

محكمة النقض، وهي أعلى مدنية في البلاد، كانت قد قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.

الجيش أعلن عزل الرئيس مرسي من السلطة في يوليو/تموز عام 2013.

سقط نظام مبارك بعد انتفاضة شعبية في 25 يناير 2011 بعد أن استمر في حكم في مصر 30 عاما.