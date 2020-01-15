الأربعاء 15 يناير 2020 17:36
أول رد فعل رسمي تركي بعد اقتحام السلطات المصرية مكتب الأناضول
قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الشرطة المصرية داهمت مكتبها في القاهرة واعتقلت عددا من العاملين فيه.
وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر إن "الشرطة المصرية داهمت مكتب وكالة الأناضول واحتجزت 4 أشخاص بينهم مواطن تركي، وتم اقتياد المحتجزين إلى مكان مجهول".
و دانت وزارة الخارجية التركية مداهمة مكتب الوكالة، وقالت في بيان: "ننتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة (بينهم مواطن تركي) على الفور".
#عاجل | الشرطة المصرية تداهم مكتب الأناضول في #القاهرة وتوقف 4 عاملين بينهم تركي، وتقتادهم إلى مكان مجهول pic.twitter.com/BrAhNJSXOF— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2020
و دانت الرئاسة التركية اقتحام المكتب بالقول: "ندين الممارسات العدائية للسطات المصرية ضد الإعلام التركي".
واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة إثر توقيف موظفي الوكالة في القاهرة.
المصدر
الجزيرة مباشر