أول رد رسمي حول وصول أسلحة أمريكية لقوات حفتر

تحقيقات في أمريكا بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مواقع التواصل

قالت الخارجية الأمريكية إنها تتعامل بجدية مع موضوع سوء استعمال الأسلحة الأمريكية، وتأخذ بجدية فائقة كل التقارير عن سوء استعمال أسلحة أمريكية الصنع في ليبيا في رد على سؤال للجزيرة.

أبرز ما ورد في رد الخارجية الأمريكية. السلام والاستقرار المستديمان في ليبيا لا يتحققان إلا عبر الحل السياسي.

نجاح الوساطة الأممية يعتمد على تحقيق وقف لإطلاق النار في طرابلس ومحيطها.

ندعم الجهود المتواصلة للمبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة وفريق الدعم الأممي. تحقيقات في الخارجية والبنتاغون: صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بشأن كيفية وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى يد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارتين أن التحقيقات تتمحور بشأن ما إذا كان حصول قوات حفتر على أربعة صواريخ أمريكية متطورة مضادة للدبابات، ينتهك القوانين الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى أطراف الصراع في ليبيا.

الصحيفة قالت إن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية وسفير الإمارات إلى واشنطن يوسف العتيبة رفضا التعليق على هذا الأمر. حكومة الوفاق تعرض الأسلحة الأمريكية قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عرضت لوسائل الإعلام نماذج من الأسلحة التي تمكنت من السيطرة عليها خلال الاستيلاء على مدينة غريان من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن هجوما على طرابلس.

وأضافت أن الترسانة تكونت من "صواريخ جافلين"، أو "نظام جافلين"، وقالت إن العلامات المكتوبة على حاويات شحن الصواريخ تشير إلى أنها بيعت في الأصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2008م.

وأشارت إلى أن العلامات الموجودة على الصناديق تبين أن الصواريخ من صنع "رايثون" و "لوكهيد مارتن" الأمريكيتين. اعتقال ضباط من جنسيات مختلفة: من جانبه، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إن إحدى الدول الداعمة لحفتر أقامت غرفة عمليات عسكرية عالية التجهيز لقواته في مدينة غريان.

قنونو: نعتقل ضباطا من جنسيات مختلفة ضمن قوات حفتر ولكن الإعلان عن أسماء الدول يرجع للساسة.

قنونو أضاف أن مليشيات مدعومة من دول إقليمية جعلت من غريان قاعدة للهجوم على طرابلس والانقلاب على الشرعية. عسكريان من قوات خليفة حفتر يعالجان في مستشفى بمدينة غريان خلفيات القوات الموالية لحكومة الوفاق سددت ضربة موجعة يوم الأربعاء لقوات حفتر بسيطرتها بشكل مفاجئ على مدينة غريان الاستراتيجية والتي تنطلق منها الهجمات على العاصمة.

يشن حفتر، هجوما على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل/ نيسان بهدف السيطرة عليها من دون إحراز تقدم يذكر.

تسببت المعارك منذ اندلاعها في سقوط 739 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

مواطنون أمريكيون من أصل ليبي أقاموا دعوى ضد حفتر في الولايات المتحدة يتهمونه بصفته يحمل الجنسية الأمريكية بارتكاب جرائم حرب.