أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد حول مقتل خاشقجي 

أبرز تصريحات العسّاف في مقابلة حصرية لفرانس برس:

السعودية لا تمر بأزمة بسبب مقتل خاشقجي وإنما تشهد تحولا.

قرار تعييني وزيرا للخارجية وإعادة بناء مجلس الوزراء السعودي لا علاقة لهما بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قضية خاشقجي كانت أمرا محزنا ومؤسفا، لكنها لا تعني أن البلاد في أزمة

تراجع الأداء الاقتصادي مؤقت وهو مرتبط بالتغييرات الهيكلية التي تجري في البلاد