الاثنين 30 سبتمبر 2019 18:33
أول تصريحات للعاهل السعودي عن مقتل حارسه الشخصي
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، أسرة حارسه الشخصي اللواء عبد العزيز الفغم الذي أعلنت السلطات مقتله أمس، مثنيا على "إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه".
وأعلنت شرطة مكة المكرمة، في بيان أمس الأحد، أن الفغم قتل بسلاح صديق له أثناء تواجدهما بمنزل في جدة (غرب) إثر خلاف شخصي، قبل أن يُقتل الصديق في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة.
التفاصيل
- التصريحات جاءت خلال استقبال الملك وولي العهد لأسرة وذوي الفغم، مقدمين لهم العزاء، في لقاءين منفصلين، الإثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال إن "وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع"، مشيدا بـ"تفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله". بينما عبرت أسرة الفقيد عن شكرها على تلك المواساة.
- يعد هذا أول موقف من الملك وولي عهده تجاه الحارس منذ مقتله.
- وفق "واس"، أثنى العاهل السعودي في حديث مع أسرة القتيل على "إخلاص الفغم وتفانيه في خدمة وطنه".
جدل متصاعد
- "قُتل ودفن سره معه"، هذا المثل الشائع يلاحق "ممدوح بن مشعل آل علي"، المتهم رسميا بقتل حارس العاهل السعودي، في ظل تضارب معلومات ومزاعم تواجهها السلطات السعودية بصمت، والتزام رسمي بالتأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية.
- حسب معلومات لا يمكن الجزم بصحتها منشورة عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لمؤيدين ومعارضين للسياسيات السعودية، فالمتهم بالقتل هو نجل للبرلماني السعودي مشعل آل علي، الذي نعي حارس الملك عبر حسابه الموثق بـ"تويتر" وتحدث عن "الغادر"، من دون أن يشير إلى أنه نجله من عدمه.
- يستحضر مغردون معارضون لسياسات المملكة، فرضية أن ما تم هو "اغتيال" للحارس وصديقه، وأخرى بالزعم أن المتهم بالقتل هو "ضابط استخبارات"، وهو ما رد عليه مؤيدون للمملكة بوصفها "أكاذيب"، من دون توضيح الحقيقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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