الانتخابات الأمريكية
الأحد 8 نوفمبر 2020 18:56

أول تصريحات لترمب بعد إلقاء بايدن خطاب النصر

ترمب يغادر بعد التحدث عن نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 في البيت الأبيض -5 نوفمبر
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الانتخابات الأمريكية الحالية "مسروقة"، وذلك بعد يوم من إعلان وسائل إعلام المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وكتب ترمب سلسلة تغريدات على تويتر، الأحد، قال فيها إن "هذه الانتخابات مسروقة. نؤمن أن هؤلاء الأشخاص لصوص، ومسؤولو المدن الكبرى فاسدون".

وتابع "يجب أن ندقق في الأصوات وبدأنا للتو العد والتسجيل، وعلمنا بشهادات بوجود تزوير في التصويت. لدينا سلسلة طويلة من المشاكل الانتخابية في هذا البلد".

وأكدت نتائج الفرز أمس فوز بايدن في السباق للبيت الأبيض بحصوله على 290 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 فقط لترمب.

وقد سارع قادة العالم لتهنئة بايدن ونائبته كامالا هاريس، كما هنأه بالفوز العديد من ساسة الحزب الجمهوري.

وقالت حملة بايدن إن عددا من الجمهوريين في الكونغرس تواصلوا مع بايدن بعد فوزه ولكنه لم يتلق أي اتصال من البيت الأبيض.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن، خلال كلمة النصر التي ألقاها اليوم، على تحقيق الوحدة الأمريكية في الداخل ورؤية الشعب من منظور وطني بحت، وعودة الاحترام لأمريكا في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك، بينما لا يزال ترمب يصر على أنه الفائز ويتمسك بأن الانتخابات شهدت تزويرًا واسعا أدى لفوز بايدن.

وقال ترامب عبر تويتر "حصلت على 71 مليون صوت شرعي، وهو الرقم الأكبر لأي رئيس في السلطة إطلاقا".

وأضاف أن "ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق".

وذكرت نيويورك تايمز أن "مستشاري ترمب المرهقين بعد 4 سنوات من الاضطرابات يقولون إنهم يريدون الآن منح الرئيس مساحة لاستيعاب الخسارة".

وأفاد ترمب بأن فريق حملته سيتوجّه إلى المحاكم الإثنين "لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولي الفائز الحقيقي المنصب".

وأشار إلى أنه يتوقع إعادة عد الأصوات في الولايات وخاصة في بنسيلفانيا حيث يشير جمهوريون إلى وجود تزوير ويقولون إنه تم احتساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل مخالف للقانون.

لكن خبراء يشيرون إلى أنه سيكون من الصعب على ترمب تغيير النتيجة، ما لم يقدّم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات تسبب بقلب النتائج في عدة ولايات.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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