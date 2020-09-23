التطبيع البحريني الإسرائيلي
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 00:27

أول اتصال علني بين نتنياهو وولي عهد البحرين.. هذا ما دار فيه (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
مواقع التواصل
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، هاتفيا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحسب إعلام عبري وبحريني.

وقال موقع "واللا" العبري إن الحديث يدور عن أول اتصال علني بين نتنياهو وولي عهد البحرين منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين تل أبيب والمنامة.

وأوضح أن الجانبين بحثا خلال المكالمة التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وقال ولي عهد البحرين لنتنياهو إن اتفاق التطبيع الذي وقع بين البلدين سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار بالشرق الأوسط، وفق المصدر ذاته.

بدوره، تعهد نتنياهو بإعلان خطوات عملية قريبا تجسد التعاون بين تل أبيب والمنامة.

وقال نتنياهو على تويتر "أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد وكانت المكالمة رائعة وودية جدا".

وتابع "أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات إبراهيم (اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين) وتحدثنا عن تطبيق سريع للاتفاقيات بين البلدين وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا".

وختم نتنياهو تغريدته بالقول "ستسمعون عن الخطوات العملية قريبا".

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء البحرين (رسمية) أن سلمان بن حمد أكد لنتنياهو خلال الاتصال "على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار".

وأضافت "كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية".

المصدر
الأناضول

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