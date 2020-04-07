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الثلاثاء 7 أبريل 2020 13:26

"أولى من الفئران".. فنانة سعودية تدعو لجعل السجناء حقل تجارب (فيديو)

مرام عبدد العزيز تقترح إجراء التجارب على السجناء بدلا من الفئران والقرود
مواقع التواصل
نشرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز تغريدة مثيرة للجدل دعت فيها إلى استخدام السجناء حقل تجارب لاختبار الأدوية الجديدة عوض الفئران والقردة حتى ولو لم تكن نتائجها مضمونة.

و كتبت الممثلة السعودية "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقابا لهم، ومنها تستفيد منهم البلد".

وأضافت "هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ".

واستفزت تغريدة مرام المغردين الذين دشنوا وسم" نطالب بالقبض على مرام عبد العزيز"، معتبرين تغريدتها "غير إنسانية، ولا تعكس صورة الفنان الذي يفترض فيه نشر التسامح.

كما ذهب بعض  المغردين إلى الدعوة إلى سحب الجنسية السعودية منها، فالمساجين بشر منا وفينا وكل بني آدم خطاء.

وبعد أن اثارت تغريدتها جدلا واسعا، نشرت مرام هذا الفيديو "لتوضيح" مقصدها من كلامها، حيث قالت أنها سجلته "للجهلة" فقط:

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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فنانة
سعودية
فئران
سجناء

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