"أولى من الفئران".. فنانة سعودية تدعو لجعل السجناء حقل تجارب (فيديو)
و كتبت الممثلة السعودية "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقابا لهم، ومنها تستفيد منهم البلد".
وأضافت "هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ".
لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم، ومنها تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء :)— مرام عبدالعزيز (@MaramAbdulaziz) April 6, 2020
واستفزت تغريدة مرام المغردين الذين دشنوا وسم" نطالب بالقبض على مرام عبد العزيز"، معتبرين تغريدتها "غير إنسانية، ولا تعكس صورة الفنان الذي يفترض فيه نشر التسامح.
كما ذهب بعض المغردين إلى الدعوة إلى سحب الجنسية السعودية منها، فالمساجين بشر منا وفينا وكل بني آدم خطاء.
كورونا كشفت قبح كثير من القاذورات اعداء الانسانية..— Ahmad Almusawi (@AlkawazAhmad) April 7, 2020
بعد الكويتية حياة الفهد وتغريدتها اللااخلاقية ضد المقيمين وكشف افلاسها من الحس الانساني انبرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز المقيمة بالبحرين.. لتصب جام حقدها على مواطنيها ممن لهم قضايا تمس الأمن بجعلهم حقول تجارب بدل الفئران. pic.twitter.com/cPFqKVUDg8
#نطالب_بالقبض_على_مرام_عبدالعزيز— شيخ شمل ⚖️ (@HfcReeko) April 7, 2020
فيه شرع و عقوبات لكل مجرم و مُذنب.
َ هم بشر منا و فينا و كل بني ادم خطاء
اتمنى القبض عليها في اسرع وقت ممكن
و نتمنى سحب الجنسية منها و ترحيلها لدولتها الاصل.
وبعد أن اثارت تغريدتها جدلا واسعا، نشرت مرام هذا الفيديو "لتوضيح" مقصدها من كلامها، حيث قالت أنها سجلته "للجهلة" فقط:
هالڨيديو سجلته للجهلة فقط بخصوص إجراء التجارب على مساجين القضايا الأمنية، أما الناس اللي فهمت المقصود ما يحتاج يسمعونه 😍— مرام عبدالعزيز (@MaramAbdulaziz) April 7, 2020
وعتبي على @RTarabic #روسيا_اليوم 😂 pic.twitter.com/RIM0Y9M8gW
ياخي ذي به غباء مقد شافته عيني المفروض نجرب فيك اغدي يرجع عقلك اذا كان موجود اصلن #نطالب_بالقبض_على_مرام_عبدالعزيز— badr (@badore5) April 7, 2020
هذي هي إنسانية من يزعمون إن الفنانين— محمد المري (@Alsalem15) April 7, 2020
هم الوجه الحضاري للشعوب .
بالأمس سمعنا حياة الفهد ، وليوم نقرأ مرام عبدالعزيز !. والحبل على البكرة
والله انا اقترح يجربون الادويه الجديده بـ مرام عبدالعزيز اولى من الفئران والقرود— rawan.. (@rii7in) April 7, 2020
الحجر طلع لنا ناس جديده وغريبه _ اول مره اعرف ان فيه فنانه اسمها مرام عبدالعزيز !!!!— بدور❤️طال عمرها (@N99884) April 7, 2020
الحمد لله أن الأمر ليس بيدك.— محمد المنيع | Mohammed Almanea (@malmanea) April 7, 2020
القضايا اللي تمس الأمن ما تقصر الدولة حفظها الله