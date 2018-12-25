أوغلو يرجح عودة مصرفي تركي مسجون في أمريكا لبلاده

محمد خاقان عطا الله المسؤول التنفيذي في بنك خلق التركي مواقع التواصل

نقلت صحيفة حريت عن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو (الثلاثاء) أن مصرفيا تركيا حكم عليه بالسجن في أمريكا ربما يعاد إلى تركيا.



ما القصة؟ محمد خاقان عطا الله مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي حكم عليه بالسجن في أمريكا في قضية مرتبطة بتحايل إيران على العقوبات الأمريكية.

الرئيس التركي دان الحكم بحق خاقان قائلا إنه هجوم سياسي على تركيا.

قضية خاقان واحدة من بين عدة مسائل تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

يواجه بنك خلق، غرامة أمريكية محتملة فيما يتصل بالقضية.

البنك نفى ارتكاب أي مخالفة ومع تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن زادت التوقعات بغرامة مخفضة أو عدم فرض غرامة.

بعد لقاء مع وسائل الإعلام التركية، نقلت حريت قول شاووش أوغلو إن عطا الله قد يعود إلى تركيا. ولم تنشر الصحيفة مزيدا من التفاصيل. وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو خلفيات: الشهر الجاري سحب المدعون في نيويورك طلبا بتمديد الحكم الصادر بحبس عطا الله والذي تقرر في مايو آيار أن يكون 32 شهرا بعد أن أمضى من قبل 14 شهرا في السجن.

الشهر الماضي، قال شاووش أوغلو بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن إن الجانبين ناقشا إعادة عطا الله إلى تركيا لتمضية باقي العقوبة.

سبق أن قال أردوغان إنه ناقش قضية بنك خلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإن المحادثات بشأنها تمضي في طريق إيجابي.

طرأ تحسن كبير على العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد أن أخلت تركيا سبيل قس أمريكي في أكتوبر تشرين الأول ظل في السجن ورهن الإقامة الجبرية لمدة عامين.

أزال القرار الأمريكي الأخير بسحب القوات الأمريكية من سوريا مصدرا رئيسيا للخلاف بين الدولتين إذ كانت واشنطن تدعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

