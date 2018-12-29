أوغلو من موسكو: روسيا وتركيا تمتلكان إرادة مشتركة في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو (السبت) إن بلاده وروسيا تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير الأراضي السورية من جميع التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع ضمّ وفدين رفيعين من البلدين في العاصمة موسكو. أبرز تصريحات شاووش أوغلو: مواصلة تركيا التعاون بشكل وثيق مع روسيا وإيران حول قضايا المنطقة.

باعتبارنا ضامنين لمسار أستانة، فإننا ندافع عن وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي، ونعارض جميع الجهود التي من شأنها الإخلال بهما.

اجتماع السبت شهد مراجعة مخرجات مساري أستانة وسوتشي، والخطوات الممكن اتخاذها لاحقًا، إضافة إلى قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من شمالي سوريا.

يجب الالتزام باتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في منطقة إدلب لتحقيق الهدوء والمضي قدمًا في المسار السياسي.

البعض" قد يحاول تقويض مسار أستانة أو سوتشي، مذكّرًا بأن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري يجري بحثه بفضل الخطوات والجهود المشتركة لتركيا وروسيا وإيران.

الاجتماع تطرق إلى البعد الإنساني للقضية السورية، سيما التعاون في تأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي، ومساعدة العائدين منهم. مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج ـ رويترز خلفيات: عقدت في موسكو (السبت) مباحثات تركية روسية، بمشاركة وزراء خارجية ودفاع البلدين ومسؤولين رفيعين، لمناقشة التطورات في سوريا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن سحب قواته من سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة هناك على حد قوله.

وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية كانت قد أعلنت في بيان، انسحابها من مدينة منبج ودعوتها قوات النظام لتسلم مناطقها في المدينة ومحيطها، من أجل ما قالت إنه حماية المنطقة من التهديدات التركية.

تركيا اعتبرت أنه "لا يحق" لوحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل الكردي السوري الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، أن تطلب من الجيش السوري دخول منبج السورية لحمايتها من التهديدات التركية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن موسكو تنظر للعملية التركية المرتقبة شرق الفرات بسوريا، من منظور القضاء على الإرهاب ووحدة أراضي سوريا واستعادة سيادتها.

الرئيسيان التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني أكدا أنهما لن يسحما لأي كيان أو إطار انفصالي بأن يعرض أمنهما وأمن المنطقة للخطر.