الدوري الإنجليزي الممتاز
الخميس 1 فبراير 2018 22:09

أوزيل يوقع عقدا جديدا مع أرسنال

الألماني مسعود أوزيل
الألماني مسعود أوزيل
رويترز
قال نادي ارسنال الانجليزي لكرة القدم إن لاعب الوسط مسعود أوزيل وقع عقدا جديدا ليمدد بقاءه في شمال لندن.

وأكد أوزيل، 29 عاما، في حسابه على تويتر أنه توصل لاتفاق من أجل عقد جديد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام. وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال أوزيل "إنه واحد من أهم قرارات مسيرتي في كرة القدم الأشياء الجيدة تستغرق وقتا. في النهاية تركت قلبي يقرر. مثلما قلت دائما، أشعر بأنني في موطني هنا ولدي حافز كبير لتحقيق أشياء ضخمة في السنوات القادمة".

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن العقد الجديد قيمته 350 ألف جنيه إسترليني، نحو 500 ألف دولار، في الأسبوع ليصبح أوزيل الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، اللاعب الأعلى أجرا في النادي.

وانضم أوزيل إلى ارسنال من ريال مدريد في 2013 مقابل 42.5 مليون جنيه استرليني وهي صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت.

وشارك صانع اللعب في 182 مباراة مع ارسنال بجميع المسابقات وسجل 36 هدفا وصنع 61.

ويأتي الاعلان بعد يوم واحد من تدعيم ارسنال لخط هجومه بالتعاقد مع بيير-ايمريك أوباميانغ من بروسيا دورتموند في صفقة قياسية للنادي.

المصدر
رويترز (578501
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الدوري الإنجليزي الممتاز
مسعود أوزيل
أرسنال
المنتخب الألماني

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