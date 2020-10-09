فيروس كورونا
الجمعة 9 أكتوبر 2020 19:33

أوربا تسجل أكثر من مئة ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى

تجمع أمام حانة في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة مع تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز
تجمع أمام حانة في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة مع تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز
غيتي
سجلت القارة الأوربية للمرة الأولى أكثر من مئة ألف حالة إصابة بكورونا في يوم واحد وهو ما رصدته دول القارة أمس الخميس.

وشهدت دول مثل روسيا وبريطانيا تصاعدا مطردا في عدد المصابين يوميا على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وواصلت حالات الإصابة في أنحاء أوربا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية على الرغم من أن انتشار المرض في دول من الأكثر تضررا مثل الهند والبرازيل بدأ في الانحسار.

وتركز التفشي في أوربا في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا إذ سجلت كل دولة منهم أكثر من عشر آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت القارة الأوربية حتى الآن 16 بالمئة من إجمالي إصابات كورونا في العالم ونحو 22 بالمئة من الوفيات بالمرض.

وأمس الخميس عندما تخطت الحالات اليومية في القارة المئة ألف كانت أوربا الشرقية أكثر منطقة تضررا بأكثر من 33600 حالة يوميا.

وكان متوسط العدد اليومي لحالات الإصابة في أوربا عند 78 ألف حالة في بداية أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بمتوسط بلغ 47500 حالة في سبتمبر/أيلول.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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