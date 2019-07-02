الثلاثاء 2 يوليو 2019 20:15
أوبك وحلفاؤها يوقعون "ميثاق تعاون دائم"
وقع ممثلو الدول المصدرة للنفط (أوبك) الثلاثاء "ميثاق" تعاون جديداً مع كبار المنتجين الآخرين وبينهم روسيا يهدف إلى إقامة "تعاون دائم" لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأمريكي للخام.
التفاصيل
- الاتفاقية الجديدة بين أوبك وشركائها فيما يُعرف باسم "أوبك بلس" دليلاً على الجهود التي تبذلها المنظمة للحفاظ على مكانتها في السوق التي تشهد تحولات بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
- وقع "الميثاق" خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر أوبك في فيينا بحضور ممثلي الدول الأربع عشرة الأعضاء في أوبك والدول العشر التي تحالفت معها منذ 2016 من أجل تنسيق مستوى الإنتاج والتأثير على أسعار النفط.
- تمت الموافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة.
- من المتوقع أن يوافق اجتماع "أوبك بلس" الثلاثاء كذلك على الحد من سقف الإنتاج لدى الدول الأربع والعشرين ومن بينها كذلك كازاخستان وماليزيا والمكسيك.
خلفيات
- بدا نفوذ روسيا المتنامي في الكتلة ظاهراً بالفعل الإثنين عندما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن جميع وزراء أوبك وافقوا على تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج بعد اتفاق روسيا والمملكة العربية السعودية على هذه التخفيضات خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا نهاية الأسبوع الماضي.
- دفع الأمر إيران إلى التحذير من "موت" أوبك إذا كان عليها فقط أن توافق على قرارات تتخذ مسبقا خارج إطارها.
- مع ذلك، أيدت إيران تمديد خفض الإنتاج الذي سيستمر حتى مارس/آذار 2020.
- استمر اجتماع وزراء أوبك الإثنين حوالي خمس ساعات حتى المساء حيث ناقش الوزراء تفاصيل الميثاق الجديد.
- كانت إيران أكثر تشكيكاً في الفكرة وقال وزيرها بيجان نمدار زنقنة لدى مغادرته الاجتماع إن الميثاق "لن يكون له أي تأثير على أوبك وآليتها أو عملية اتخاذ القرار".
- في حين أدى اتفاق الاثنين في فيينا إلى ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الوضع كان هادئاً الثلاثاء وسط مخاوف جديدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات