مصر
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 15:58

أوبر: 200 ألف شخص يعملون لحسابنا في مصر

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع توني ويست النائب الأول لرئيس شركة أوبر
مواقع التواصل
قال توني ويست النائب الأول لرئيس شركة أوبر لخدمات النقل باستخدام تطبيقات الهاتف، إن نحو 200 ألف مصري يعملون مع الشركة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء ويست مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. 

أبرز تصريحات ويست:
  • أوبر تقدر هذ الشراكة مع مصر، لا سيما وأن السوق المصرية تعد من أهم أسواق الشركة في الشرق الأوسط.
  • تحرص الشركة على تعزيز وجودها في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لعمليات "أوبر". 
  • الشركة تسعى إلى زيادة عدد العاملين في كل المجالات ومنها مجال الابتكار والتطبيقات الذي يتفوق فيه عدد كبير من الشباب المصري. 
مصر هي أول دولة في العالم تشهد تطبيق خدمة أوبر باص.
أوبر مصر
  • أشاد رئيس الوزراء المصري باستجابة أوبر الفورية لطلب الرئيس المصري بتدشين خدمة "أوبر باص" في مصر.
  • مصر هي أول دولة في العالم تشهد تطبيق خدمة أوبر باص.
  • العام الماضي أصدرت مصر قانونا يقنن عمل شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وعلى رأسها، شركتا "أوبر" و"كريم".
  • نص القانون، على "ترخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها بحد أقصى 30 مليون جنيه (نحو 1.700 مليون دولار أمريكي)، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد".
  • سبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ"أوبر" وكريم" إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر.
  • تشهد مصر نسبة بطالة مرتفعة، وتعداد سكاني يتجاوز 100 مليون نسمة.
     
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
أوبر
مصر
خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تقرير: اتفاق الرياض خطة إماراتية للبقاء في اليمن
Thumbnail
بين الصحوة والمؤامرة.. كيف تتعامل إيران مع الثورات العربية؟

الأكثر قراءة

  1. تقرير: اتفاق الرياض خطة إماراتية للبقاء في اليمن
  2. بين الصحوة والمؤامرة.. كيف تتعامل إيران مع الثورات العربية؟
  3. اتفاق بين أفغانستان وطالبان على مبادلة سجناء
  4. الجزائر.. أحكام بالسجن بحق متظاهرين رفعوا الراية الأمازيغية
  5. أوبر: 200 ألف شخص يعملون لحسابنا في مصر