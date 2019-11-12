الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 15:58
أوبر: 200 ألف شخص يعملون لحسابنا في مصر
قال توني ويست النائب الأول لرئيس شركة أوبر لخدمات النقل باستخدام تطبيقات الهاتف، إن نحو 200 ألف مصري يعملون مع الشركة في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء ويست مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
أبرز تصريحات ويست:
- أوبر تقدر هذ الشراكة مع مصر، لا سيما وأن السوق المصرية تعد من أهم أسواق الشركة في الشرق الأوسط.
- تحرص الشركة على تعزيز وجودها في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لعمليات "أوبر".
- الشركة تسعى إلى زيادة عدد العاملين في كل المجالات ومنها مجال الابتكار والتطبيقات الذي يتفوق فيه عدد كبير من الشباب المصري.
أوبر مصر
- أشاد رئيس الوزراء المصري باستجابة أوبر الفورية لطلب الرئيس المصري بتدشين خدمة "أوبر باص" في مصر.
- مصر هي أول دولة في العالم تشهد تطبيق خدمة أوبر باص.
- العام الماضي أصدرت مصر قانونا يقنن عمل شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وعلى رأسها، شركتا "أوبر" و"كريم".
- نص القانون، على "ترخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها بحد أقصى 30 مليون جنيه (نحو 1.700 مليون دولار أمريكي)، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد".
- سبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ"أوبر" وكريم" إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر.
- تشهد مصر نسبة بطالة مرتفعة، وتعداد سكاني يتجاوز 100 مليون نسمة.
المصدر
وكالات