الاثنين 2 سبتمبر 2019 18:48
أوبر توقف خدمة إكس في دبي
أبلغت شركة أوبر عملاءها بتوقف خدمة أوبر إكس، أكثر خدماتها استخداما، بدءا من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.
التفاصيل:
- أرسلت الشركة رسالة بالبريد الإلكتروني لعملائها في دبي وقت مبكر من صباح الأحد تكشف فيه عن توقف خدمة أوبر إكس.
- الشركة قالت في الرسالة: "سيجري وقف منتج أوبر إكس، الذي كان يعمل بشكل تجريبي على مدار العامين الماضيين، وفقًا لقرار هيئة الطرق والمواصلات. جميع خيارات الركوب الأخرى، بما في ذلك (خدمات) سيليكت وبلاك وإكس إل، لا تزال متاحة".
- خدمة أوبر إكس هي الخيار الأكثر شعبية للشركة من حيث كونها الخيار الأرخص سعرا للركاب.
أوبر في دبي
- هيئة الطرق والمواصلات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وسائل النقل في إمارة دبي، وهي التي تدير أسطول سيارات الأجرة في دبي.
- قد تكون هذه الخطوة أحد الآثار الجانبية لقرار شركة كريم مؤخرا بإدراج خدمة أسطول سيارات الأجرة التابع لهيئة الطرق والمواصلات على منصتها.
- الخدمة الجديدة لهيئة الطرق والمواصلات هي خدمة "هلا" للنقل التشاركي الاقتصادي.
- كانت شركة أوبر قد اشترت منافستها كريم في شهر مارس/آذار الماضي في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار.
- منذ ذلك الحين، وقعت كريم اتفاقا لإدراج جميع سيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات البالغ عددها 10 آلاف سيارة في التطبيق.
- كانت خدمة أوبر إكس تمثل منافسة كبيرة مع خدمة سيارات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
- تقوم كل من أوبر وكريم بدفع رسوم لهيئة الطرق والمواصلات عن كل رحلة ينفذونها في الإمارة.
المصدر
موقع مشابل
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