اقتصاد
الاثنين 28 أغسطس 2017 12:43

أوبر تختار مدير إكسبيديا رئيسا تنفيذيا لها

دارا خسروشاهي سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة أوبر
رويترز
اختارت شركة "أوبر تكنولوجيز" مدير شركة إكسبديا للسفريات دارا خسروشاهي، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، للخروج بها من أزمتها المستمرة منذ نحو عام.

وسيحمل خسروشاهي (48 عاما) على عاتقه مهمة تحسين صورة الشركة، وإصلاح العلاقات المتوترة بين المستثمرين، ورفع الروح المعنوية للموظفين، وزيادة أرباح الشركة بعد سبع سنوات من الخسائر.

كما سيتعين على خسروشاهي، وهو أمريكي إيراني الأصل، مواجهة ميراث الرئيس السابق للشركة ترافيس كالانيك، وهو أحد مؤسسيها، والذي أطيح به من منصبه في شهر يونيو/حزيران بعدما قام نحو 40% من حملة الأسهم بتوقيع خطاب يطالبونه بالتنحي عن منصبه وسط بواعث قلق بشأن أسلوب إدارته للشركة وسلوك المديرين العاملين معه.

المصدر
رويترز
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