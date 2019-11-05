الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 22:07
أوبر تتطلع لتعويض خسارتها بحلول 2021
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشي إنه يأمل في تعويض خسائر الشركة بحلول عام 2021 إثر تكبد الشركة خسائر بلغت أكثر من مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.
التفاصيل
- تفوقت أوبر على تقديرات وول ستريت لها على مدار هذه الفترة، في ظل تزايد أعداد مستخدمي خدماتها سواء في نقل الركاب أو توصيل الطعام.
- على الرغم من تلك الزيادة، فإن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 1.16 مليار دولار للربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر قدرها 986 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- أوبر قالت إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 30% ليصل إلى 3 مليارات و 810 ملايين دولار متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 3 مليارات و690 مليون دولار، في أول بيانات مالية تكشف عنها منذ إعلانها في أغسطس/آب الماضي أنها تكبدت خسائر بنحو 5 مليارات و200 مليون دولار بعد طرح أسهم الشركة في البورصة وقت سابق من هذا العام.
- خسروشي: الشركة تأمل أن تحقق أرباحًا لأول مرة في تاريخها في عام 2021.
- خسروشي: نستهدف فعليًا 2021 لتحقيق ربحية معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين على مدار العام.
- أحبطت أوبر المستثمرين منذ إدراجها في مايو/أيار الماضي، ومع إغلاق الأسهم في الولايات المتحدة بقيمة 31.08 دولارا بانخفاض 30% عن سعر تعويمها البالغ 45 دولارًا للسهم. بعد ساعات التداول هبط السهم إلى 29.69 دولارا، بانخفاض 4.5%عن سعر الافتتاح يوم الإثنين.
- قالت الشركة إن عدد مستخدمي النظام النشطين شهريًا ارتفع إلى 103 ملايين على مستوى العالم في الربع الثالث، مقارنةً بحوالي 82 مليون مستخدم العام الماضي، لكنهم لم يحققوا تقديرات المحللين البالغة 105 ملايين.
- خسروشي: التكاليف قفزت بنحو الثلث إلى 4 مليارات و920 مليون دولار خلال الفترة.
- على الرغم من ذلك، نفذت الشركة عددًا من تدابير خفض التكاليف منذ تولي خسروشي المسؤولية في وقت سابق من العام الحالي، من ضمنها الاستغناء عن أكثر من 1000 موظف في محاولة للحد من الإنفاق.
- خسروشي: "يسعدنا أن نواصل مسيرتنا، ونهتم بالانضباط المالي الكبير، والتحول على مستوى الصناعة نحو نمو أكثر لأدائنا المالي".
- من جانبها، قالت أليسا ألتمان، الرائدة في مجال النقل في شركة الاستشارات الرقمية "بوبليسيس سابينت": "بفضل المشهد التنافسي البارد، لا يزال اقتراح أوبر المتنامي قويًا بلا منازع، خاصةً مع استمرار تنوعها من جذورها إلى نظام تشغيل المستهلك الأوسع؛ تقدم خدمات جديدة مثل " أوبر إيتس" و"أوبر للشحن" إمكانية تحقيق الدخل على نطاق واسع".
- ألتمان: ارتفاع أسعار الركوب خبر سيء بالنسبة للمستهلكين، لكنه خبر جيد جدًا لشركة أوبر؛ لأنه يساعدها على التحرك نحو الربح وتعويض الخسائر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات