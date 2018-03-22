أوباما يقدم نصائح أبوة وأمومة لرئيسة الوزراء النيوزيلندية

قدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نصائح حول القيادة والأبوة والأمومة مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن التي تنتظر مولودها الأول في يونيو/حزيران المقبل.

وتم استقبال أوباما، الذي يقوم بزيارة لنيوزيلندا تستمر ثلاثة أيام، بالترحيب التقليدي الماوري "بوهيري" في أوكلاند قبل لقائه مع أردرن إذ أجريا حديثا خاصا.

وأفادت أردرن في بيان :"لقد مُنح سن حوت تم نحته بشكل جميل اعترافا بخبراته الخطابية والقيادية، إنني متأكدة إلى حد كبير أن نيوزيلندا تترك انطباعا متفردا وخاصا".

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية (37 عاما) للإعلام إن الحديث كان واسع النطاق، وتطرق إلى مستقبل السياسات العالمية وتغير المناخ والتواصل الاجتماعي.

وأضافت: "لقد ركز (الحديث) بشكل كبير على المشهد العالمي وكيف لنا أن نضمن ألا تشهد الأجيال القادمة استقطابا أكبر على المستوى الدولي".

وأشارت أردرن إلى أنها سألت أيضا الرئيس الأمريكي السابق الرابع والأربعين عن كيفية التعامل مع الشعور بالذنب كأم "لأنني ليس لدى شك في أنني سوف أواجه شيء من هذا القبيل في المستقبل عند التوفيق بين الأدوار الواجبة علي".

وقالت إن نصيحة أوباما كانت بسيطة: "كانت أفكاره مماثلة لتلك التي لا أشك في أن أي أب سوف يقدمها لي على الأرجح: إنك تبذلين قصارى جهدك".

وفي وقت لاحق الخميس، سوف يتحدث أوباما أمام 800 ضيف خلال مأدبة عشاء للمدعوين إليها فقط. وسوف يتوجه أوباما غدا الجمعة إلى سيدني حيث يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول.