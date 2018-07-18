الأربعاء 18 يوليو 2018 09:11
أوباما يشن هجوما مقنعا على ترمب
حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مما وصفها بـ "سياسات الخوف والسخط" الآخذة بالانتشار، والتي يشجع عليها قادة ازدروا الحقائق ونشروا الأكاذيب.
ولم يشر أوباما مباشرة إلى ترمب؛ لكنه انتقد خلال خطاب بمناسبة مئوية الزعيم الأفريقي نيسلون مانديلا من ينكرون التغيّر المناخي ويضعون سياسات عنصرية للهجرة تستند إلى العرق.
وهذه أبرز تصريحات أوباما:
- انتقد سياسة الرجل القوي وتصاعدها، وبينما تبقي السلطة على الانتخابات ومظهر ما من مظاهر الديمقراطية، تسعى إلى تقويض كل مؤسسة أو قاعدة للديمقراطية.
- بالنظر الى الأوقات الغريبة والغامضة التي نعيشها، كل جولة أنباء يومية تأتينا بعناوين أكثر إثارة للغرابة والقلق، فكرت ربما أنه قد يكون من المفيد التراجع لبعض الوقت من أجل الرؤية من منظور آخر.
- أوباما كان يتحدث أمام أكثر من 10 آلاف شخص في ملعب لرياضة الكريكيت في جوهانسبرغ بمناسبة مرور 100 عام على ولادة مانديلا.
- يجعلنا نرى الآن معظم العالم يهدد بالعودة إلى وسائل قديمة وخطيرة وأكثر وحشية في تنفيذ الأعمال.
- ليس من الخطأ الإصرار أن الحدود الوطنية تهم، لكن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة لسياسات هجرة تستند إلى العرق والدين.
- هاجم تشكيك ترمب والمحافظين الأمريكيين بمسألة التغير المناخي في وجه الدلائل العلمية.
- لا أستطيع إيجاد أرضية مشتركة عندما يقول أحدهم إنه لا يوجد تغيّر مناخي.
- أثار أوباما ضحك الجمهور عندما قال: "يبدو أن السياسة اليوم ترفض المفهوم الدقيق للحقيقة الموضوعية، فالناس فقط يبتدعون الأشياء".
- نرى السقوط الكامل للخجل بين القادة السياسيين الذين يتم كشف أكاذيبهم لكنهم يستمرون بمضاعفة الأكاذيب.
- تأتي تصريحات أوباما بعد عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي انحاز خلالها ترمب إلى الكرملين، مما أثار غضبا في واشنطن وخارجها.
المصدر
فرانس برس
الألمانية
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