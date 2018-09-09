الأحد 9 سبتمبر 2018 10:07
أوباما يدعو الناخبين الأمريكيين إلى إعادة "العقل" للحكومة
دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الناخبين إلى إعادة "العقل والحكمة" إلى الحكومة عبر انتخاب مرشحين من الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
تصريحات أوباما جاءت خلال كلمة له في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في أول ظهور له في مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.
أهم تصريحات أوباما في المؤتمر:
- يحدث الفراغ في ديمقراطيتنا عندما لا نشارك ولا ننتبه ولا نحشد الأصوات لملء الفراغ.
- لدينا فرصة خلال شهرين لإعادة العقل إلى سياستنا.
- لدينا فرصة لتصحيح الأوضاع في مجلس النواب.
- التهديد الأكبر لديمقراطيتنا لا يتمثل في شخص واحد لكنه يمثل في اللامبالاة وعدم الاكتراث، والتهاون في القيام بالواجبات كمواطنين.
- دعا أوباما أعضاء الحزب الديمقراطي إلى البدء في حملة تطوع وطرق أبواب الناخبين والحديث إلى أفراد العائلات لحشد الدعم لمرشحي الحزب في الانتخابات.
توقيت تصريحات أوباما:
- تصريحات أوباما تأتي بعد يوم من انتقاده الشديد للرئيس دونالد ترمب والجمهوريين، ودعوته الديمقراطيين إلى تقديم قائمة بـ"انتهاكات استخدام السلطة" التي قال إن إدارة ترمب ارتكبتها.
- أوباما قال إن الأمريكيين يعيشون أوقاتا خطيرة، واتهم الجمهوريين بتهديد الديمقراطية، وتقسيم البلاد، وتقويض تحالفات أمريكا العالمية، والتودد لروسيا.
- تصريحات أوباما تأتي بعد أيام من نشر صحيفة نيويورك تايمز مقال رأي قالت إنه لمسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترمب تحدث فيه عن جهود بعض مسؤولي الإدارة لتعطيل جوانب من أجندته لحماية البلد من اندفاعاته.
- ونشر المقال الأربعاء تحت عنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترمب"، وتحدث فيه المسؤول، الذي لم تنشر الصحيفة اسمه، عن تفكير البعض في إدارة ترمب بشأن اتخاذ خطوات لإزاحته عن الرئاسة، لكنه أضاف أنهم قرروا ألا يفعلوا لتفادي حدوث أزمة دستورية.
- المقال أثار ضجة وتكهنات واسعة داخل الإدارة وخارجها بشأن هوية كاتب المقال.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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