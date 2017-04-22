السعودية
السبت 22 أبريل 2017 23:47

أوامر ملكية سعودية بتعديلات وزارية وأمنية

العاهل السعودي الملك سلمان
العاهل السعودي الملك سلمان
رويترز
أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء السبت أوامر ملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين.

كما صدرت أوامر تمنح أو تعيد مكافآت لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين.

فبموجب أمر ملكي أعفى الملك سلمان قائد القوات البرية من منصبه، وعين الأمير فهد بن تركي خلفا له. كما أعفى سفير المملكة لدى واشنطن، وعيّن الأمير خالد بن سلمان خلفا له. وعيّن الملك كذلك الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للدولة لشؤون الطاقة.

وأعفى الملك السعودي وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه، وعيّن عواد بن صالح العواد خلفا له. كما أعفى وزير الخدمة المدنية من منصبه، وقرر إحالته إلى التحقيق في ما ارتكب من تجاوزات.

ونص أمر ملكي آخر على إنشاء مركز الأمن الوطني، وتقرر تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني. وشملت الأوامر أيضا تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار، وتعيين أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات وإحالة نائب رئيس الاستخبارات الفريق أول ركن يوسف الإدريسي للتقاعد.

من جهة أخرى قرر الملك سلمان بن عبد العزيز إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة. كما قرر صرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم وإعادة الأمل.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الملك سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز
السعودية
أوامر ملكية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: بايرن ينتزع نقطة ثمينة من ماينز ويتصدر الدوري الألماني
Thumbnail
شاهد: تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي برباعية مثيرة في توتنهام

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء