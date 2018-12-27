الخميس 27 ديسمبر 2018 16:27
أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل مجلسي الوزراء والشؤون السياسية والأمنية
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية.
الأوامر الملكية:
- إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.
- إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
- تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
- تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
- تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.
- إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل خلفا له.
- تعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه.
- تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.
- إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء التي صدر أمر ملكي بإنشائها تحت اسم "الهيئة السعودية للفضاء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
- إعفاء بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.
- إعفاء فيصل بن خالد، وتعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.
- إعفاء محمد بن نواف بن عبد العزيز السفير السعودي لدى بريطانيا من منصبه
المصدر
الجزيرة مباشر
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