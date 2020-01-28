أهالي شرائع النخل يناشدون أمير مكة إنقاذهم من التهجير (فيديو)
وعبر وسم (#إزالة_شرايع_النخل_بمكة) الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على تويتر بالسعودية، واصل الأهالي مطالبهم مؤكدين أنهم "يملكون صكوكًا شرعية على مواقعهم يعود تاريخها إلى عام ١٢٩٨هـ، إضافة إلى وجود مركز تابع للإمارة منذ ثمانين عامًا، ومركز صحي، ومجمع مدارس بنين وبنات، وخدمات مكتملة"، بحسب الصحيفة.
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه نحن سكان شرائع النخل نواجه خطر عظيم على قريتنا التي يسكنها قرابة عشرون الف نسمة فيهم الأرامل والضعفاء والأيتام و ذو الدخل المحدود ويوجد بها أقدم مدارس بنين وبنات والمساجد ومكتب بريد ومستوصف صحي طبقت علينا شركة شبة الجزيرة صكها المليوني— راشد الدوسي (@4Ge31k) January 28, 2020
وتعود الأزمة إلى منازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات العقارية وسكان حي شرائع النخل في مكة المكرمة.
هذا ليس في فلسطين المحتلة..— نحو الحرية (@hureyaksa) January 28, 2020
وليس في تركستان الشرقية التي تحتلها الصين ..
وإنما في #بلاد_الحرمين التي يسيطر عليها ابن سلمان👇#ازاله_شرايع_النخل_بمكهpic.twitter.com/aybEO8Qqwd
وقال محمد المالكي لـ"سبق":"وصل الأمر إلى تمليك أكثر من ٤ ملايين متر لإحدى الشركات على كامل حي شرائع النخل بمكة، وتهجير أهالي القرية البالغ عددهم١٠ آلاف".
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه— شيخه (@d5obaDWZBpnc6yK) January 27, 2020
من الخذلان وأعظم الخسران
أن ينقضي عمرك فتلقى ربك
وليس في رصيدك مما أمرك
الله به إلا انشغالك بغير ما أمرك pic.twitter.com/knT03xwCRf
أما عبيد الهذلي فقال إن "أهل شرائع النخل يسكنونها منذ أكثر من 100 عام، وما زالت بيوتهم من الطين شاهدة وقائمة حتى اليوم، وتأسست فيها مدرسة الشرائع العليا الابتدائية عام 1369هـ، التي تعتبر من أقدم المدارس بالسعودية".
استيطان وهدم منازل اهل الحيانية وشرايع النخل بمكة بعد تهجير وترحيل اهلها بالقوة هذا ماتقوم به السلطات السعودية للسطو على تلك الأراضي لا فرق بين الاستيطان في مدينة القدس والاستيطان بمنطقة مكة المكرمة. #بيبان_الرياض— حسن عسيري (@hassanalasir) January 27, 2020
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه pic.twitter.com/x39nGF99qm
وأظهرت لقطات تلفزيونية عجوزا سعودية وهي تشكو من سعي السلطات في مكة المكرمة لتهجيرها من منزلها الذي عاشت فيه سنين طويلة.
لاحول ولا قوة إلا بالله— على وين؟ (@alawain2030) January 27, 2020
والله حرقة قلبها كبيرة عند الله
وش اللي قاعد يصير في بلادنا ياناس؟!!
العجوز تقول: الحكومة ما خلت أحد بحاله، هذي ديارنا من أيام الدولة العثمانية اللي قبل السعودية، واحنا قاعدين هنا بحجة شرعية.#ازاله_شرايع_النخل_بمكه pic.twitter.com/OQDHRRITT9
وتفاعل النشطاء مع الوسم مطالبين بحماية السكان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص.
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#ازاله_شرايع_النخل_بمكه— نهل💧 (@7candels) January 28, 2020
لكن سؤال يطرح نفسه !!
هل يعقل أن كل هؤلاء الضباط و الدوريات التي لا تُعد و الدفاع المدني و الاسعافات و السجانات و رجال البلديه و الكهرباء و و و
فقط !!! لأجل شركة أستيقظت بعد سنوات على صكوك قديمه اكل الدهر عليها و شرب .أم هناك شي أخر؟؟
#ازاله_شرايع_النخل_بمكه— أحب السعودية 🇸🇦 (@Q0Bj0) January 28, 2020
الله يدمر كل من يريد بوطنا سوء ..
و الإزالة ما حدثت عبث إلا لوجود سبب و دافع قوي ..
لذلك لا تحكموا ع الأمور من الظاهر ..
ووصول تسجيلات الفيديو من المكان لأعداء الوطن .. لا يكون إلا من مراسلين لغانم و طقته
كفانا الله شرهم ..
نتائج المنح الملكية— سلطان (@SultanM78) January 27, 2020
اعتبار الأرض ومن عليها املاك شخصية بالامكان التصرف بها كيفما شاء صاحب القرار بعض سكان شرائع النخل ديار اجدادهم وبيدهم صكوك عثمانية
كيف يمنح السليمان وزير المالية أرض مملوكة من قبل يخلق هو ومن منحة الارض
الديان حي لا يموت والأيام دول#ازاله_شرايع_النخل_بمكه