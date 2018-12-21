أنقرة وطهران تتفقان على إجراءات لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، في إطار زيارة للأخير تستغرق يومين إلى العاصمة التركية أنقرة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس التركي فمن المقرر أن يترأس الزعيمان اجتماعا لمجلس تعاون بعد محادثات ثنائية تهدف إلى تدعيم العلاقات بين بلديهما.

وتكمن أهمية زيارة الرئيسِ الإيراني إلى تركيا في تزامنها مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب قوات بلاده من سوريا، كما أنها تعقب توافق تركيا وروسيا وإيران كدول ضامنة، لتكثيف الجهود لتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.

أجندة المحادثات:

ملفات عدة ناقشها الرئيسان التركي والإيراني على هامش الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الذي التأم، أمس الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.

مواضيع أمن الحدود بين البلدين والمحادثات اليمنية-اليمنية والعقوبات الأمريكية على طهران والأوضاع في سوريا تصدرت مباحثات الطرفين.

استناداً إلى مصادر مطلعة على اجتماع الطرفين فإن الرئيس التركي أطلع نظيره الإيراني على أهداف العملية العسكرية التركية في شرق الفرات داخل سوريا.

الطرفان أكدا أنهما لن يسمحا بقيام أي كيان أو إطار انفصالي يعرض أمنهما وأمن المنطقة للخطر.

الطرفان يسعيا من خلال هذه الزيارة إلى إظهار المتانة في علاقتهما في وقت تعج فيه المنطقة بالأزمات.

الطرفان ناقشا سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار، وشهد الرئيسان توقيع اتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

تصريحات أردوغان:

لدى تركيا وإيران خطوات عدة، يمكن تنفيذها بشكل مشترك لإنهاء الصراعات التي تشهدها المنطقة.

تركيا لا تدعم العقوبات الأمريكية على إيران؛ وهذه العقوبات تشكل خطراً على استقرار الشرق الأوسط.

نعمق تعاوننا واستشارتنا مع إيران بخصوص شؤون المنطقة.

النتائج الملموسة لهذا التعاون بدأت بمسيرة أستانا التي تشكلت بمشاركة روسيا، ويجب أن نكثف مساعينا لهدف إرساء سلام دائم يشمل كامل سوريا وشعبها.

أكدت للرئيس روحاني استعداد البلدين لاتخاذ جميع التدابير لتخفيف أثر العقوبات في العلاقات بينهما.

أردوغان أكد أن تركيا لا تدعم العقوبات الأمريكية على إيران

تصريحات روحاني

لا ينبغي أن يحدد مصير سوريا سوى شعبها وعلى الجميع أن يحترم سيادة الأراضي السورية، وإيران وتركيا متفقان في هذه المسائل وسنستمر في التعاون بهدف أحلال سلام واستقرار في المنطقة.

طهران توصلت إلى قرار بالاستمرار في التعاون بشأن "مسار أستانا" الخاص بالأزمة السورية.

أكدت للرئيس التركي على متانة العلاقة مع أنقرة.

تركيا وإيران وضعتا إرادة مشتركة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، لتوفير أرضية أفضل للأنشطة الاقتصادية والتجارية.

تركيا وإيران تعقدان تعاونا جيدا مع بعضهما البعض في الفترة الأخيرة.

أمن إيران ليس بمعزل عن أمن المنطقة، و"القوى الخارجية" لن تستطيع تحدد مصير المنطقة.

أكدت ضرورة أن تتعاون تركيا وإيران مع بعضهما لتطهير المنطقة من الإرهاب.

أي نشاط إرهابي في تركيا يعود بالضرر أيضا على إيران، والعكس صحيح.

البلدان اتخذا قرارا بإنشاء منطقة صناعية مشتركة (لم يحدد مكان إقامتها) ستتيح إمكانية تبادل المهارات والإمكانات، وتطوير المجال الصناعي بين البلدين.

إذا أراد المستثمرون الأتراك الاستثمار في أي منطقة في إيران، مثل بناء مصفاة والعمل في مجال البتروكيماويات، فنحن مستعدون لتخصيص جميع المواد والمنافذ والمناطق والمرافق الضرورية لهم. مضيفا: "المواد الخام والأماكن اللازمة والمرافق من عندنا والاستثمار من عندكم، كما أنه بإمكانكم تصدير جميع المنتجات إلى تركيا أو إلى بلد ثالث".

روحاني أكد أن طهران توصلت إلى قرار بالاستمرار في التعاون بشأن "مسار أستانا" الخاص بالأزمة السورية

العملية العسكرية التركية في سوريا:

في السياق السوري، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الوقت حان لتنفيذ العملية العسكرية في كل من منبج وشرق الفرات.

أكار أكد في تصريح له خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، عزم بلاده على دفن الإرهابيين في الخنادق التي حفروها بأنفسهم في تلك المناطق، على حد قوله.

أكار: الآن حان دور منبج وشرق الفرات ونحن نعمل بكثافة حول هذا الشأن ونتعقب عن كثب الأحداث، وجميع مؤسساتنا وجهاتنا المعنية بالعملية العسكرية والاستخبارات يقومون ما بوسعهم لتنفيذ مهامهم على أتم وجه، وتأتينا الآن أخبار عن حفر بعض الخنادق والأنفاق في منبج وشرق الفرات، ونحن سندفنهم في الخنادق التي حفروها في الوقت والمكان المناسبين وحتى لو كانوا في أعماق الأرض.

الانسحاب الأمريكي من سوريا: