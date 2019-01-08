أنقرة: ناقشنا الانسحاب الأمريكي من سوريا خلال "120 يوماً"

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنهم ناقشوا مع الوفد الأمريكي برئاسة جون بولتون في أنقرة تفاصيل الانسحاب الأمريكي من سوريا في غضون "120 يوماً".

وأكد قالن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، عقب لقائه مع الوفد الأمريكي على ضرورة تطبيق خارطة الطريق حول منبج شمالي سوريا (بين أنقرة وواشنطن) كما هو متفق عليه.

تصريحات قالن:

ناقشنا مع بولتون تفاصيل عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. لا يوجد تباطؤ في الانسحاب الأمريكي من سوريا، المهم هو ما سيحدث للقواعد العسكرية الأمريكية هناك، والأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية " الإرهابية".

بخصوص جدول الانسحاب الأمريكي من سوريا، أشار قالن: "الأمريكان أبلغونا بأن الانسحاب سيتم خلال 60 - 100 يوم ، والآن يقولون نحتاج إلى 120 يوماً، وتركيا لا تعتبر هذا تأخيراً كبيراً".

أنقرة ترحب بقرار ترمب الانسحاب من سوريا، وخلال اجتماعنا مع الوفد الأمريكي ناقشنا كيفية الانسحاب والهيكلية التي سيخلفها ومصير الأسلحة الثقيلة التي وزعتها أمريكا وقواعدها العسكرية ومراكزها اللوجستية في سوريا.

الأمريكان أخبرونا أنهم يبحثون مسألة الأسلحة التي بحوزة "ي ب ك" ومصير 16 قاعدة عسكرية (أمريكية) في سوريا. بعد أيام ستسمعون أخبارا تفصيلية حول هذه الأسلحة.

بقاء الأسلحة بأيديهم لا يضرنا فقط إنما يضر المواطنين في المنطقة هناك ونريد تفريغ القواعد العسكرية الأمريكية وتسليمها للقوى الداخلية في سوريا.

لا تباطؤ في مكافحة "تنظيم داعش الإرهابي".

انتقلنا الآن إلى مرحلة ما بعد الدوريات المشتركة. يجب انسحاب عناصر "ي ب ك" من منبج بشكل كامل، وتسليمها إلى العناصر المحلية".

سنواصل جهودنا المتعلقة بمرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

بخصوص عدم إجراء لقاء بين الرئيس التركي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أوضح قالن: "الرئيس أردوغان لم يعد بلقاء جون بولتون".

تصريحات بولتون في إسرائيل المتعلقة بأكراد سوريا أدّت إلى ردة فعل في تركيا.

سلمنا بولتون، ملفين أحدهما متعلق بجرائم تنظيم "ي ب ك – الإرهابي".

تركيا ستواصل تنفيذ ما يقع على عاتقها من أجل حماية المدنيين في سوريا، بمن فيهم الأكراد.

الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد في حال دخولها (شرق الفرات) وإنهم سيتضررون، ليس سوى دعاية تطلقها "منظمة بي كا كا".

بشأن العملية العسكرية التركية المترقبة في شرق الفرات أوضح قالن: "سنقوم بالتنسيق مع الجميع إلا إننا لن نأخذ إذنا من أحد".

لم يتم التطرق إلى موضوع إنشاء منطقة عازلة شمالي سوريا، خلال اجتماعنا مع الوفد الأمريكي برئاسة بولتون.

وتاتي تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية قالن، عقب مباحثات أجراها مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تركزت على مسألة الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا.

عقب مباحثاته مع بولتون في أنقرة قالن ينفي وجود تباطؤ في الانسحاب الأمريكي من سوريا (رويترز)

أردوغان وبولتون:

من جانبه، رفض الرئيس التركي رجب طيب أروغان تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، في إسرائيل.

وقال خلال كلمة ألقاها أمام كتلته النيابية في البرلمان التركي إن الادعاءات بأن تركيا تستهدف الأكراد في سوريا هي افتراء بشع.

تصريحات أردوغان:

الولايات المتحدة ما زالت تماطل في قضية منبج السورية وتركيا ستقضي على جميع "الإرهابيين" بغض النظر عن انتمائهم.

لا يمكننا أبدا أن نقبل الرسالة التي صدرت عن بولتون عندما كان في إسرائيل، هؤلاء ليس لديهم أي علم عن الفرق بين مواطننا الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني. ويبدو أنهم لا يعرفون هؤلاء أبدا، لأنه لا يمكن أبدا أن تكون هذه "المنظمات الإرهابية" ممثلة لأشقائنا ومواطنينا الأكراد.

وجهة نظر الرئيس الأمريكي ترمب حول الانسحاب من سوريا ستكون بمثابة مرجع لنا، وفقا للاتفاقية التي توصلنا اليها معه.

الجيش التركي أنهى بشكل كبير الاستعدادات لعملية عسكرية وشيكة تستهدف عناصر تنظيم الدولة في سوريا.

مصرون على التحرك ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا على حد سواء وإن حاولت أي منظمة "إرهابية" أخرى عرقلة عملياتنا هذه، فسنقضي عليهم أيضا.

أردوغان: الادعاءات بأن تركيا تستهدف الأكراد في سوريا هي افتراء بشع (رويترز)

وقد غادر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أنقرة، دون أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونفت الرئاسة التركية خبر رفض أردوغان لقاء بولتون.

وأوضحت الرئاسة أن اللقاء لم يكن مبرمجا أصلا، وأن بولتون أجرى مباحثات مع قالن.

وأضاف أردوغان في تصريحه للصحفيين عقب انتهاء خطابه في البرلمان أنه يمكن أن يجري اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أي لحظة لمناقشة آخر التطورات، وكرر مجددا أنه يمكن البدء في عملية شرق الفرات في أقرب وقت.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أجرى في أنقرة ما دعاها مناقشة مثمرة مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن مباحثات بولتون وقالن تناولت أيضاً عدداً من القضايا التي تهم البلدين.