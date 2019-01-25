أنقرة: سنقيم منطقة آمنة شمال سوريا مهما كان الثمن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة عازمة على تأسيس منطقة آمنة جنوب تركيا مهما كان الثمن، مع تأكيده على أن تركيا هي الوحيدة القادرة على إقامة هذه المنطقة.

وأضاف أردوغان، في كلمة له بمحافظة "أرض روم"، أنه يتوقع الانتهاء من هذه المنطقة في غضون الشهور المقبلة.

تصريحات أردوغان:

تركيا تتوقع من الحلفاء المساعدة في إقامة "منطقة آمنة" في سوريا على الحدود مع تركيا في غضون بضعة أشهر.

نتوقع خلال بضعة أشهر أن يتم تأسيس منطقة آمنة أو عازلة تحمينا من الإرهابيين، لا أن تحمي الإرهابيين منا.

سنقوم بتأسيس هذه المنطقة الآمنة أو العازلة بأنفسنا ولا نريد من حلفائنا شيء سوى أن يدعمونا لوجستياً.

نحن جاهزون لدفع الثمن اللازم لتأسيس هذه المنطقة. ويجب أن تكون السيطرة الفعلية في هذه المنطقة من مسؤوليتنا. تركيا مغلقة لأي عرض لا يتضمن هذه الأمور.

بروتوكول أضنة الموقع بين أنقرة ودمشق عام 1998، يعطي تركيا الحق في دخول الأراضي السورية، ولسنا بحاجة للحصول على دعوة من طرف ما للدخول لسوريا.

هذا التوقيع يفسح المجال أمام تركيا للدخول لسوريا عند حصول أي تطور سلبي.

ينص هذا البروتوكول على تسليم منتسبي المنظمات الإرهابية لطرفنا.

بروتوكول أضنة الذي تم التوقيع عليه في عهد الأسد الأب ما زال سارياً بل وسيكون سارياً بتصميم أكبر بعد الآن.

الأمم المتحدة والتحالف الدولي الذي تشكل لحماية الشعب السوري ليس بمقدورهما إقامة منطقة آمنة أو حفظ الأمن بالمنطقة.

القوة الوحيدة التي تقدر حقا على بسط الأمن وتيسير الحركة بهذه المنطقة الواقعة على حدودنا مع سوريا هي تركيا. "نحن نرفض كل الحلول المقترحة خلاف ذلك".

وفي تصريح لرويترز، عبر قائد وحدات حماية الشعب الكردية عن اعتقاده بأن المحادثات مع الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الشرقية ستبدأ في الأيام المقبلة بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري الذي يزور تركيا حاليا أجرى، الجمعة، محادثات مع وزير الدفاع خلوصي اكار وقائد الجيش التركي الجنرال يسار جولر.

وأشار بيان للوزارة إلى أن اكار قال إن تركيا تتوقع أن تنهي واشنطن دعمها للوحدات الكردية وتكمل خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان بشأن مدينة منبج السورية الواقعة غربي نهر الفرات.

رئيسا الأركان التركي والأمريكي يبحثان الوضع الأمني بسوريا

رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد بحث مع نظيره التركي يشار غولار، هاتفيا، الوضع الأمني في سوريا.

المتحدث باسم رئاسة الأركان الأمريكية العقيد باتريك ريدر، قال في بيان، الجمعة، إن رئيسي أركان البلدين أجريا اتصالا هاتفيا.

ريدر: الجانبان أجريا اتصالا حول "الوضع الأمني في سوريا وأهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في مكافحة الإرهاب لضمان هزيمة تنظيم داعش بشكل دائم".

ريدر أشار إلى استمرار الولايات المتحدة وتركيا، في الاستفادة من العلاقات العسكرية التي تعود لسنوات طويلة، باعتبارهما شريكين في حلف شمال الأطلسي. ولفت المتحدث أن دانفورد جدد التزام واشنطن بتعهداتها حيال أمن تركيا.

في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، التقى دانفورد بنظيره التركي غولار في إطار زيارته إلى العاصمة أنقرة.

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