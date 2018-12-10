أنقرة تلوّح بتدويل قضية خاشقجي وتطالب الرياض بتسليم المتهمين

وزير العدل التركي عبدالحميد غُل خلال لقائه بالصحفيين الأناضول

قال وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن أنقرة جاهزة لتدويل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، منتقدًا رفض الرياض تسليم 20 متهمًا في جريمة القتل.

تصريحات وزير العدل التركي: تجديد الطلب التركي بتسليم المتهمين بقتل خاشقجي جاء ضمن إطار القوانين.

تركيا استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي.

جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة؛ إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها.

اكتسبت القضية بُعدًا دوليًا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بُعدًا دوليًا.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي.

السعودية قدمت في البادئ تصريحات متناقضة حول مقتل خاشقجي، ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح. لافتة تطالب بكشف مصير خاشقجي عند مدخل القنصلية السعودية بإسطنبول قبل الاعلان عن مقتله (رويترز) نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم.

سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

السعودية لم تقدم الدعم اللازم لأنقرة في إطار التحقيقات في قضية خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء المطالب التركية.

إيجاد جثة خاشقجي حق أساسي، ويجب أن يكون موقف السعودية بناء في هذه القضية. مسؤول في وزارة العدل التركية للجزيرة: الخارجية السعودية تتجاهل طلبنا تسليم المتهمين وترد من خلال الإعلام فقط.

إذا ما كانت السعودية جادة في الوصول إلى الحقيقة، فعليها تسليم المتهمين إلى تركيا.

التحقيق التركي مستمر ولن يتوقف حتى لو فتح تحقيق دولي في القضية.

جاهزون للانتقال للتحقيق الدولي وننتظر قرارًا سياسيًا تركيًا. عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي (الأناضول) خلفيات: الأمن التركي أصدر قبل أيام مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية جريمة قتل خاشقجي، بتهمة القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أمس أن بلاده لن تسلم إلى تركيا السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي.

مدير المخابرات التركية هاكان فيدان بحث في واشنطن قبل أيام مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قضية مقتل خاشقجي.

وزارة الخزانة الأميركية فرضت في وقت سابق عقوبات على 17 شخصًا لدورهم في عملية الاغتيال، واعتبر الجبير القرار بأنه لا يستهدف إلا أفرادا.

ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، قدموا مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية بشأن المساهمة في الأزمة اليمنية وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم، وقتل خاشقجي.