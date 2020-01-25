"أنقذوا ضحايا الشركة الإماراتية".. مطالبات بمعرفة مصير سودانيين استدرجوا للقتال في ليبيا واليمن
وقالت منصة "واكب" الإلكترونية السودانية "مقترح من أحد متابعي منصة #واكب بتفعيل الهشتاق التالي: #انقذوا_ضحايا_الشركه_الاماراتيه وهو حول موضوع خداع سودانيين عبر شركة #بلاك_شيلد للعمل حراساً في منشآت في الإمارات. ومن ثم تجنيدهم للعمل قوةً عسكرية وإرسالهم إلى ليبيا أو اليمن".
وقال عبد الله الطيب يوسف، شقيق أحد الشباب الذين سافروا إلى الأمارات للعمل هناك في وظيفة حارس أمن، في حديث للجزيرة مباشر، إن التواصل مع شقيقه كان يتم عبر الواتساب لأنهم لم يكن يسمح لهم باستخدام الهاتف في إجراء الاتصالات.
وأضاف أن شقيقه أخبرهم يوم الأربعاء الماضي، وكان آخر تواصل معه، بأن مسؤولين خيروهم بأن يذهبوا لليبيا أو اليمن، لمساندة الجيش الإماراتي.
ذهب شقيقه للعمل في #الإمارات ولكنه اختفى .. ما مصيره؟#السودان #الخرطوم pic.twitter.com/2J2gDF6jcS— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 24, 2020
وقال إنه لم يتواصل مع أحد من المسؤولين في الحكومة السودانية بخصوص الأمر، في حين تواصلوا مع الوكالة التي قامت بتسفيرهم، وأوضح لهم مدير الوكالة بأنه سيتم التواصل مع شقيقه يوم الأحد.
وأشار الطيب إلى أن شقيقه سافر لتحسين ظروفه المادية، وطالب بإعادته والالتزام ببنود العقد الذي تم إبرامه بالعمل كحارس أمن وعدم تسفيره إلى أي جهة أخرى، أو إرجاعه إلى السودان.
مقترح من أحد متابعي منصة #واكب بتفعيل الهشتاق التالي: #انقذوا_ضحايا_الشركه_الاماراتيه— واكب | Wakeep (@WakeepAr) ٢٤ يناير ٢٠٢٠
حول موضوع خداع سودانيين عبر شركة #بلاك_شيلد للعمل كحراس في منشآت في الإمارات. ومن ثم تجنيدهم للعمل كقوة عسكرية وإرسالهم إلى ليبيا أو اليمن. pic.twitter.com/6CRIKvyktS
خداع شباب سودانيين
كانت أسرة أحد ضحايا شركات الأمن الإماراتية، طلبت من الحكومة الانتقالية والشعب السوداني الوقوف بجانبهم لمعرفة مصير ابنهم الذي سافر إلى الإمارات منذ 3 أشهر.
وروت الأسرة تفاصيل قضية خداع تعرض لها عدد من الشباب السودانيين، كانوا قد تقدموا للعمل حراسا أمنيين في الإمارات بواسطة إحدى الشركات.
وتقدمت مجموعة من الشباب السودانيين للعمل في مجال الحراسة الأمنية داخل منشآت في الإمارات، غير أنهم تفاجأوا بغير ذلك حيث طلب منهم دخول معسكر تدريبي على السلاح لمدة 3 أشهر.
تأشيرة دخول لأحد الضحايا تابعة لشركة بلاك شيلد #الاماراتيه تقوم باستخراج عقود للسودانيين للعمل في الإمارات كحراس وبحسب معلومات نشرت في وسائط أخرى فإن السودانيين عند وصولهم يتم إرسالهم إلى معسكر الغياثي وسحب هواتفهم وإعلامهم بأنهم سيقومون بتأمين #منشات في ليبيا أو اليمن.#واكب pic.twitter.com/JPPMw66qqi— واكب | Wakeep (@WakeepAr) ٢٤ يناير ٢٠٢٠
بحسب وثيقة تحصلت عليها #واكب فإن الجهة التي تعمل لصالح بلاك شيلد الإماراتية في السودان هي #مكتب_الأميرة_للاستقدام الخارجي وموقعها في شارع البرلمان بالخرطوم وتظهر الوثيقة ختم سفارة السودان في أبوظبي وأختام الجهات الرسمية في #الامارات. pic.twitter.com/d62OtAJB8I— واكب | Wakeep (@WakeepAr) ٢٤ يناير ٢٠٢٠
معسكر تدريب
ويروي شقيق أحد الذين سافروا للعمل في الإمارات منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أن شقيقه والمجموعة التي كانت معه تفاجأوا بعد وصولهم المطار، بأن طلب منهم الدخول في معسكر وتم تدريبهم على أسلحة ثقيلة مثل (الدوشكا وآر بج جي).
اليمن أو ليبيا
وأوضح عبد الله الطيب، أن شقيقه قال لهم قبل 3 أيام وبطريقة قال إنها سرية، أن مسؤولين خيّروا المجموعة التي تدربت على الأسلحة، بأن تذهب إما إلى اليمن وإما إلى ليبيا، وقال إن معظم أفراد المجموعة وافقوا بعد أن تم تقديم "عروض سخية" إليهم .
وأشار إلى أن شقيقه ذكر لهم بأن هناك مجموعة ومنها شقيقه ويبلغ قوامها حوالي 150 شخصا رفضوا العرض الذي قدم إليهم، وهنا تم فصل المجموعتين بحسب ما ذكر الشاب.
وقال عبد الله، إن شقيقه قال لهم إن المجموعة التي رفضت العرض وضعوا في معسكر منفصل وقال لهم المسؤولون بأن يرتدوا زي (الدعم السريع) وأنهم سيتم ترحيلهم دون ذكر المكان الذي سيذهبون إليه، وبرّروا أن ذلك "لأسباب أمنية".
ما خفي أعظم #انقذوا_ضحايا_الشركه_الاماراتيه pic.twitter.com/OUE2KmYbak— محمد (@m7md_bergkamp) ٢٤ يناير ٢٠٢٠
نصيحة لوجه الله لا خوتنا في السودان انقذوا أبنائكم لان ليبيا واليمن محرقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى واذا انتم لم ترحموا أبنائكم وتقفوا معهم فلن يرحمهم احد لدخولهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل #انقذوا_ضحايا_الشركه_الاماراتيه pic.twitter.com/U43IrHgSI9— Septimius Severus 🇱🇾 🇭🇺 (@Septimius1985) ٢٥ يناير ٢٠٢٠
جريمة في حق السودان والسودانيين#الامارات تستدرج مئات الشباب بفرص عمل عبر شركة تدعى "بلاك شيلد" للخدمات الأمنية ووكيلها في السودان "أماندا للاستقدام" ومكتب الأميرة.— Mohamed Mustafa (@Moh_Jamea) ٢٤ يناير ٢٠٢٠
عند وصول الشباب إلى الإمارات فوجئوا بسحب هواتفهم وادخالهم معسكرات تدريب
يتبع#انقذوا_ضحايا_الشركه_الاماراتيه pic.twitter.com/6y8YKDNXEL
امارات الشر تستدرج مئات الشباب من #السودان تحت غطاء العمل في إحدى شركاتها فإذا وصلوا إليها أدخلتهم معسكرات تدريب ثم تقوم باستغلالهم واجبارهم للذهاب للقتال في #اليمن او #ليبيا #انقذوا_ضحايا_الشركه_الاماراتيه— د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٤ يناير ٢٠٢٠
يجب التحرك على أعلى المستويات لإيقاف هذا العبث pic.twitter.com/l3bFQjJDYJ