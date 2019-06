"أنصار الإسلام" تتبنى هجومين في مصر وشكوك في مصداقيتها

شكوك حول البيانين:

تفاصيل البيانين

قالت "أنصار الإسلام" في بيان رقم (2) تحت عنوان (عملية ضرب الرقاب) إنها زرعت عبوة ناسفة 400 غرام في سيارة اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يوم 29 مايو 2019 الماضي، ما أدى لانفجارها وانقلاب السيارة ووفاة مدير الأمن وإصابة مرافقيه.

وصفت الجماعة، غير المعروفة في مصر، العملية بأنها "بداية حملة ضرب الرقاب للقصاص لشهدائنا وأسرانا في السجون".

جاء في البيان الأخر (رقم 3) الذي اصدرته نفس المنظمة أنها نفذت هجوما في منطقة دهشور (التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة)، يوم 31 مايو 2019 الماضي ضد مستودعات النفط التابعة لشركة "قارون للبترول" التابعة لشركة نفط "أباتشي" الأمريكية.

تحدث البيان عما أسماه نهب الشركات الأجنبية "مقدرات وثروات الشعب المصري"، وأنه في حالة عدم وقف هذه الشركات النفطية الأجنبية عملها في مصر ودعمها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي "ستكون أهدافا مشروعة لنا".

Jamaat Jund Al-Islam (Egyptian AQ affiliate) has released two statements claiming attacks in Dahshour (31 May) and Asyout (29 May).



However, there are serious questions as to how credible these claims are. pic.twitter.com/ZobCoWC7wf