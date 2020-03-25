أعلام ومشاهير
الأربعاء 25 مارس 2020 19:58

أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير

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ألقت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بظلالها على عالم المستطيل الأخضر في جميع أنحاء العالم
رويترز
شاركت أندية أوروبية وعربية عدة في تحدٍ، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لعرض أساطير الأندية المشاركة.

ويهدف التحدي إلى اختيار النادي المشارك عدد  من أساطيره على مر تاريخ النادي؛ ليرشح بعدها أنديةً أخرى للرد عليه باختيار أساطيرهم على المنوال نفسه.

وشاركت أندية بينها روما الإيطالي، والأهلي المصري، والاتحاد السعودي، والرجاء المغربي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، فضلًا عن فالنسيا الإسباني.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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