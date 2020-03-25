أندية كرة قدم عالمية وعربية تشارك في تحدي الأساطير
ويهدف التحدي إلى اختيار النادي المشارك عدد من أساطيره على مر تاريخ النادي؛ ليرشح بعدها أنديةً أخرى للرد عليه باختيار أساطيرهم على المنوال نفسه.
وشاركت أندية بينها روما الإيطالي، والأهلي المصري، والاتحاد السعودي، والرجاء المغربي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، فضلًا عن فالنسيا الإسباني.
مرحبًا @RCAofficiel لا باس عليك؟ 👋— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) March 24, 2020
قبلنا التحدي! 🤝
هؤلاء هم أساطيرنا:📋
⚽️ العربي بن مبارك
⚽️ @JP_Papin
🏆 ديدييه ديشامب
🧤 @SteveMandanda
نحن نتحدى كلً من 👇@ZSCOfficial @ASRomaArabic @Alhilal_FC @FCBayernAr https://t.co/WNO1eg7Cf2
مرحبًا بالأولمبيون @OM_Arab ويا هلا بالبيانكونيري @Juventusfcar 👋— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 24, 2020
قبلنا التحدي! 👊
لدينا الكثير من الأساطير، إليكم أبرزهم: 📋
🧤 @OliverKahn
👌 @philipplahm
💥 @FranckRibery
⚽️ @ArjenRobben
نحن نتحدى كلً من 👇@ALAHLI_FC @AlsaddSC @AS_Monaco_AR@Inter_ar https://t.co/LE80zRKHsH
مرحباً @OM_Arab 👋— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) March 24, 2020
نقبل التحدي 💪
هؤلاء هم أساطيرنا: 😉
👑 فرانشيسكو توتي
😍 دانييلي دي روسي
⚽️ فينشينزو مونتيلا
🧔 جابرييل باتيستوتا
ونتحدى كل من 👇@AlAhly@ittihad@acmilanar@valenciacfArab https://t.co/ED1c8kipGe
مرحباً @ASRomaArabic 👋— النادي الأهلي (@AlAhly) March 24, 2020
قبلنا التحدي ✅🤝 أساطيرنا هم 👇🏻
مختار التتش 🌟
صالح سليم ♥️
محمود الخطيب 👑
محمد أبوتريكة 🎩
نتحدى كلا من 💪@Alhilal_FC @CSSofficiel @LFC_Arabic @AFCAjax #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ClPvVPPlOh
حياكم يا أبطال @ASRomaArabic 👋— 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) March 24, 2020
نقبل التحدي 💪
هؤلاء هم أساطيرنا: 😉
👑 ماريو كيمبيس
😍 دافيد فيا
⚽ روبين باراخا
🧔 سانتياغو كانيزاريس
وإذا تبون زيادة حاضرين 😅
نتحدى كل من 👇@realmadridarab@ZSCOfficial@Alhilal_FC@alainfcae https://t.co/pXZYr2jRWH
مرحبا @ASRomaArabic 👋— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 24, 2020
نقبل التحدي 🤛
من أساطيرنا سنختار 🐅
⚽️سعيد غراب
🚧احمد جميل
⚡️حمزة ادريس
🐅محمد نور
ونتحدى كلاً من :@LFC_Arabic @ManUtd_AR @Alhilal_FC @fcbarcelona_ara https://t.co/56Y0DbsPqw