الرسوم المسيئة للنبي
الجمعة 30 أكتوبر 2020 00:15

أندية عالمية تهنئ المسلمين بالمولد النبوي الشريف.. ماذا قالت؟

مسلمون يرفضون الإساءة الفرنسية للنبي محمد
مسلمون يرفضون الإساءة الفرنسية للنبي محمد
رويترز
هنأت أندية عالمية الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي يوافق، اليوم، 12 ربيع الأول، تزامنًا مع حملة إساءة لشخص النبي الكريم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي (الناطق بالعربية) على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: "نهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف..كل عام وأنتم بخير".

وشاركت أندية إيطاليا الكبرى مثل يوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان، في تهنئة المسلمين بذكرى المولد النبوي.

ووجّه نادي ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة) تهنئة خاصة إلى جماهيره وعشاقه، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير يا ريدز بمناسبة المولد النبوي".

ويعد نجم أرسنال الإنجليزي اللاعب الألماني المسلم مسعود أوزيل أول من بادر إلى المباركة للأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، الأربعاء

وتأتي هذه التهنئات الأوربية للمسلمين، بالتزامن مع تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بعد نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد ودعم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحكومته لها. 

وتشهد فرنسا في الآونة الأخيرة جدلًا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم تاريخ يُدعى صامويل باتي (47 عامًا)، في 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على يد تلميذ فرنسي (18 عامًا). 

وكان باتي قد عرض على طلابه رسومات كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد (الرسوم نفسها التي عرضتها شارلي إيبدو من قبل)، بدعوى حرية التعبير.

ووصف الرئيس الفرنسي حادثة مقتل باتي، يومها، بأنها تقويض لحرية التعبير و"هجوم إرهابي إسلامي"، متوعدًا بالتصدي لهذا الإرهاب، وفق تعبيره.  

وقوبلت كلمته برفض واسع النطاق في البلاد الإسلامية، ووصفت تصريحاته بالتحريض على الكراهية، وانطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الوطن العربي.

وكان ماكرون شدّد في تصريحات صحفية، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتيرية" المسيئة للنبي محمد (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بمدن فرنسية عدة بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).

وسبق أن أعلن ماكرون، مطلع الشهر الجاري، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية" زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ" و"إنكار الجمهورية".

كما صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بأن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي"، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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