ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الجمعة 9 مارس 2018 23:55

أنجيلينا جولي وجون ماكين يدعوان واشنطن لممارسة ضغوط على ميانمار

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي
غيتي
دعت الممثلة أنجيلينا جولي والسناتور الجمهوري جون ماكين الجمعة الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على ميانمار لحماية حقوق أقلية الروهينغيا المسلمة.

وكتبا في صحيفة نيويورك تايمز، "في حين تتكثف الأزمات الإنسانية في بورما وسوريا ودول أخرى، يراقب العالم ما إذا ستحمل الولايات المتحدة مجددا شعلة السلطة الدولية وتتحرك".

وزارت جولي سفيرة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مرارا لاجئين من الروهينغيا، بينما يقف ماكين، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية البطل في حرب فيتنام، وراء مشروع قانون في الكونغرس يجيز للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين في نظام ميانمار متورطين في قمع الروهينغيا.

ولجأ حوالي 700 ألف مسلم من الروهينغيا غرب ميانمار إلى بنغلاديش منذ نهاية أغسطس/آب 2017 هربا من عملية للجيش وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وطالب جولي وماكين الإدارة الأمريكية والكونغرس بـ"وضع حد للإفلات من العقاب في بورما ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات الأخيرة" خاصة من خلال التصويت على قانون يدعمه ماكين "سيبعث رسالة قوية مفادها أن الذين يرتكبون فظاعات سيدفعون الثمن".

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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ميانمار
مسلمو الروهينغيا
أنجلينا جولي
جون ماكين

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