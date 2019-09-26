الخميس 26 سبتمبر 2019 23:27
"أنت انتهيت يا سيسي" يتصدر تويتر قبل ساعات من مظاهرات الجمعة
تصدر هاشتاج "انت انتهيت يا سيسي" مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من موعد مظاهرات متوقعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ما القصة؟
- هذه هي الجمعة الثانية التي يعتزم مصريون النزول فيها إلى الشوارع للتظاهر للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي.
- زادت حدة التعليقات بين رافضي ومؤيدي السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الجمعة الماضية التي شهدت مظاهرات مناهضة للسيسي في القاهرة وعدة محافظات قامت قوات الأمن بتفريقها.
- الهاشتاجات التي تطالب السيسي بالرحيل مثل (#ارحل_ياسيسي) و(#انت_انتهيت_ياسيسي)، و(#سيسي_مش_رئيسي)
- في المقابل انطلقت حملة إلكترونية مضادة يقوم بها مؤيدو النظام تحت هاشتاج (#تحيا_مصر_السيسي).
- توفر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، مساحة لحرية الرأي في البلاد حيث أسكت النظام جميع الأصوات المعارضة.
- السفارة الأمريكية بالقاهرة دعت رعاياها في مصر لتوخي الحذر وتجنب مناطق التظاهرات وتمركزات الشرطة.
Sisi is the most criminal president with more than 60,000 political prisoners— أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 26, 2019
Stand with us against Tyranny, Repression and Dictatorship
Sisi is the ugliest face of the military
Sisi has to step down
Stand for Egypt as our country deserves better #انت_انتهيت_يا_سيسي pic.twitter.com/wemKvJJKiY
الفنان محمد علي
- الفنان والمقاول المصري محمد علي نشر عدة فيديوهات على فيسبوك اتهم فيها السيسي وبعض قيادات الجيش بالفساد، هي التي أطلقت التحرك الأخير.
- بدأ عدد كبير من المصريين يتجاوبون مع الدعوة ويتناقلونها على مواقع التواصل الاجتماعي. وجدد محمد علي الدعوة هذا الأسبوع.
- عالم الفضاء المصري عصام حجي الذي يعمل في وكالة "ناسا" في الولايات المتحدة كتب تغريدة على "تويتر" الأربعاء قال فيها "الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيدًا عن أي انتماء سياسي.
- حجي: لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية تحارب الفقر والجهل والمرض.
- في المقابل، غرّد النائب المصري مصطفى بكري، ملقيا اللوم في الدعوة الى التظاهر على جماعة الإخوان المسلمين، "الشعب المصري لن يكون أداة لعودتكم إلى الحكم مرة أخرى، وهو الذي ذاق منكم الأمرين، الشعب واع بحقيقة أهدافكم وكذب شعاراتكم ولن يفرط في بلاده مرة أخرى".
- يرجح أن مواقع التواصل الاجتماعي تخضع بشكل أو بآخر لتحكم أكبر من السلطات المحلية اليوم، وهو ما كان ملحوظا حينما تعطلت خدمة "المسنجر" على موقع "فيسبوك" عقب تظاهرات الجمعة فضلا عن حجب بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.
ولعب موقع "فيسبوك" دورا كبيرا في "ثورة يناير" 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ استخدمه المتظاهرون آنذاك كمنصة أساسية لتخطيط الاحتجاجات وتنظيمها.
هي هي نفس التعليمات اللي بتتقال من المخابرات قبل أي ثورة بنفس الوشوش .. مفيش أي كرييتف في الموضوع ..— Joe (@youssef_hussen) September 26, 2019
معقولة المخابرات مش عارفة تجدد !!
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#جمعه_الخلاص
#انت_انتهيت_يا_سيسي pic.twitter.com/yLSRtRsm2r
حملة مضادة
- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد قال إن "هذه المرة ليس هناك قائد.. إنها (احتجاجات) عفوية".
- أطلقت وسائل الإعلام الموالية للسيسي حملة مضادة لاتهامات الفساد المنتشرة على الإنترنت من خلال تشويه صورة محمد علي، إلى جانب التركيز على إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية بـ"التنظيم الإرهابي"، وقد حظرتها بعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي، في 2013، الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
- تركز وسائل الإعلام الموالية أيضا هجومها على قناة "الجزيرة" القطرية متهمة إياها بالتحريض على الفوضى في مصر.
- قام الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب بنشر صور لعلي في نواد ليلية.
- شارك العديد من الفنانين المصريين من مؤيدي السيسي، في الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
- من هذه الأشرطة مقطع للراقصة الشهيرة فيفي عبده على حسابها على "إنستغرام" وقد انهالت فيه بالشتائم على من يريد خلق "فوضى" في مصر.
- كذلك نشر الفنان الشهير محمد رمضان مقطعا يحذّر فيه المواطنين من دعوات التظاهر قائلا "من يقول لك انزل يوم الجمعة.. رد عليه تعالى انزل انت". ونشر أغنية مصورة له بعنوان "هم عايزنها (يريدونها) فوضى".
اعتقالات
- اعتقل حوالي 1900 شخص خلال الأيام الأخيرة بينهم أكاديميون انتقدوا نظام السيسي علانية على "تويتر" و"فيسبوك"، ومدافعون عن حقوق الإنسان، بحسب منظمات حقوقية.
- يواصل محمد علي بث مقاطع فيديو تحض المصريين على النزول إلى الشوارع بكثافة يوم الجمعة لحشد تظاهرة "مليونية" ضد السيسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات