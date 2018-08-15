أنباء عن وفاة الشيخ سليمان الدويش بالتعذيب في السجون السعودية

أكد حساب معتقلي الرأي في السعودية وفاة الداعية سليمان الدويش تحت التعذيب، بعد أكثر من عامين من اعتقاله في السجون السعودية، بينما لم تعلق السلطات السعودية على الأمر.

وقال الحساب في تغريدة على تويتر: "تأكد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ سليمان الدويش تحت التعذيب في السجن، ويتحفظ حساب معتقلي الرأي عن ذكر تفاصيل التعذيب الذي تسبب بوفاة الدويش تقديراً لشخصه".

وكان الدويش قد اعتقل بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2016. وقال حساب معتقلي الرأي إن احتجاز الدويش جاء بعد يوم من سلسلة تغريدات "تربوية" يبدو أن السلطات السعودية اعتبرتها تمثل تعريضا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الدويش قد غرد قائلا: "لا تفرط في منح ابنك المراهق المدلل مزيدا من الثقة والصلاحيات دون مراقبة ومحاسبة، وإلا فانتظر كل يوم فاجعة تأتيك منه حتى تهدم بيتك".

وقال في تغريدة أخرى: "دياثة الرجل على عرضه شنيعة وأشنع منها وأطمّ دياثته على أعراض مجتمعه وأمته ورضاه بالسوء والشر عليهم بدعوى الحرية والانفتاح".

ولم تعلق السلطات السعودية على أنباء وفاة الدويش، بينما قال حساب معتقلي الرأي إن نجل الدويش تعرض للاعتقال العام الماضي بسبب ذهابه إلى السجن للسؤال عن والده، وقال الحساب إن السلطات أفرجت عنه بعد تهديده بالاعتقال مجددا إذا عاد للسؤال عن والده.