الأربعاء 17 أبريل 2019 11:58
أنباء عن نقل البشير إلى سجن "كوبر" الشهير في الخرطوم
نقلت (رويترز) عن مصدرين من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
التفاصيل:
- كانت مصادر سودانية قد قالت لرويترز إن البشير موضوع تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل نيسان.
- رشحت معلومات عن نقل الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى سجن (كوبر) بالخرطوم بحري، وسط تكتم شديد من المجلس العسكري على مكان البشير منذ أن استولى ابن عوف على السلطة الاسبوع الماضي.
- صحيفة ( التغيير) السودانية، ذكرت أن تسريبات غير رسمية ، أشارت إلى نقل البشير إلى السجن الشهير وسط حراسة أمنية مشددة وتكتم كبير من المجلس العسكري الذي رفض التصريح حول مكان اعتقال البشير منذ يوم الخميس الماضي.
- تقارير أشارت إلى أن البشير ظل في بيت الضيافة بالقيادة العامة تحت حراسة وحدات تابعة لقوات الدعم السريع، لكن لم يؤكد المجلس رسميا واكتفى بالإشارة إلى أن البشير في بيت آمن، ما وضع علامات استفهام حول سبب التكتم.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
وسائل إعلام