أنباء عن اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة

قال شقيق الداعية السعودي المعروف "سلمان العودة" إن ثلاثة أفراد من جهاز أمن الدولة جاءوا إلى منزل الداعية (السبت) واصطحبوه للتحقيق معه بسبب تغريدته الأخيرة.

وأشار العودة في "تغريدة" أخيرة له على موقع "توتير" إلى الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي.

وتداول ناشطون سعوديون بموقع التدوينات المصغر "تويتر" أنباء عن اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، من دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

وشارك النشطاء بشكل مكثف جدا وقياسي عبر هاشتاج #اعتقال_سلمان_العودة الذي أصبح تريند في السعودية، منددين بهذا الإجراء بحق الداعية الذي يحظى بحب الكثير من الشباب.

وقال حساب "ابن العنقري التميمي": تحت #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة، أصلا الخطأ من سلمان العودة، كان يجب أن يطبل ويقول كما قال الشثري، ألا وهو الدعاء إلى آل سعود للتقرب إلى الله".

وقال عبدالله المعاضيد: "حسبي الله ونعم الوكيل اعتقلوه فقط لأنه لم يؤيدهم في عدوانهم على قطر وأهلها قبح الله بن سلمان وأخزاه وذلك أيضا تحت هاشتاغ #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة"