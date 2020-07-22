مصر
الأربعاء 22 يوليو 2020 14:37

"أنا مفوضتش".. مصريون يرفضون إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا

السيسي زار قبل شهر قاعدة سيدي براني على حدود مصر مع ليبيا
مواقع التواصل
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم أنا مفوضتش الذي أطلقه الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر يوم أمس الثلاثاء، خلال برنامجه.

الوسم حمل تغريدات رافضة لإرسال عناصر من الجيش المصري للحرب في ليبيا، مؤكدين أن ما يحدث في ليبيا لا شأن لمصر به عكس ما يحدث في إثيوبيا.

وطالب مغردون السلطات المصرية بالتراجع عن إرسال أفراد من الجيش لليبيا، مؤكدين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكرر ما فعله عام 2013 بطلب تفويض صوري لا علاقة له برغبة الشعب الحقيقية.

 كان مجلس النواب المصري، قد وافق الإثنين، على قرار بإرسال الجيش المصري "في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية"، في تصعيد مصري جديد تجاه الصراع في ليبيا.

وقال بيان لمجلس النواب "وافق المجلس -بإجماع آراء النواب الحاضرين- على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) في الفترة الأخيرة سلسلة انتصارات مكنتها من طرد قوات اللواء خليفة حفتر من المنطقة الغربية وتتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

 وفي 20 من يونيو/ حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر". وهي تصريحات رفضتها بشدة الحكومة الليبية وقادة عسكريون وسياسيون في البلاد.

 وقال السيسي، الخميس الماضي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد لقائه من وصفهم بممثلي قبائل ليبية متحالفة مع حفتر.

وشنت قوات حفتر، بدعم من مصر والإمارات وروسيا ودول أوربية، هجوما على طرابلس في 4 من أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتحرير مناطق واسعة من أيدي قوات حفتر وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
تفويض
إرسال قوات
ليبيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
البيت الأبيض يبرئ مراسلة الجزيرة بعد اتهامها بسب متحدثته (فيديو)
Thumbnail
ليبيا.. الوفاق تحشد عند مداخل سرت وروسيا وتركيا تسعيان لتهدئة
Thumbnail
نجاة طفلين من موت محقق وسط حريق في بناية سكنية (فيديو)
Thumbnail
"النيل لنا".. الإثيوبيون يحتفلون بالتعبئة الأولى لسد النهضة
Thumbnail
من وحي صورة: من لسعته الشوربة...!

الأكثر قراءة

  1. البيت الأبيض يبرئ مراسلة الجزيرة بعد اتهامها بسب متحدثته (فيديو)
  2. ليبيا.. الوفاق تحشد عند مداخل سرت وروسيا وتركيا تسعيان لتهدئة
  3. نجاة طفلين من موت محقق وسط حريق في بناية سكنية (فيديو)
  4. "النيل لنا".. الإثيوبيون يحتفلون بالتعبئة الأولى لسد النهضة
  5. "أنا مفوضتش".. مصريون يرفضون إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا