الولايات المتحدة
الأحد 2 أغسطس 2020 17:52

"أنا حامل من العريس".. امرأة تقتحم حفل زفاف وتصدم الجميع (فيديو)

لقطة من فيديو حفل الزفاف الذي انتشر كالبرق على منصات التواصل الأمريكية
مواقع التواصل
انتشر على نطاق واصع مقطع فيديو لاقتحام امرأة حفل زفاف في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، وهي تصرخ وتصدم جميع الحضور بأنها حامل من العريس.

وحصد مقطع الفيديو الذي نُشر على تطبيق "تيك توك"، نحو مليوني مشاهدة خلال يومين، ويظهر اقتحام المرأة حفلَ الزفاف الذي أقيم في الهواء الطلق، لتصيح وتصدم المعازيم بأنها عشيقة العريس وأنها حامل منه.

وظهر العروسان في الفيديو واقفين أمام القس وهو يقرأ نذور الزواج، ويحيط بهما عدد من المدعوين، وفجأة ظهرت المرأة وهي تصرخ متهمة العريس أنه يتظاهر بعدم معرفتها، وتسأله "هل ذهبت اليوم لتلقي العلاج النفسي"؟

@danielleondemand

Pregnant 🤰🏾side chick crashes wedding ##foryoupage ##drama ##wedding ##sidechick

♬ original sound - danielleondemand

وظلت تصيح "أنتوني، أعلم أنك تسمعني، أنت تتصرف كأنك لا تعرفني"، وأخبرت الجميع بأنها حامل منه، بينما بدا عدم اكتراث العروسين لها واضحًا، بل إنهما لم يلتفتا إليها من الأساس وأتما مراسم الزواج.

ولكن ابنة العروس انفعلت غاضبة بشكل مفاجئ، وصرخت في وجه المرأة وقذفتها بباقة الورود التي تحملها لمحاولتها إفساد زفاف والدتها، وطردتها من الحفل قبل أن يمنعها بعض الحاضرين، من الاشتباك معها.

وأصيب الحضور ورواد مواقع التواصل بالصدمة من الواقعة، لكن أصدقاء العروسين كشفوا أن العشيقة كانت معروفة للعروس، وهذا هو السبب في عدم صدمة العروس عندما اقتحمت المرأة الحفل.

@danielleondemand

Ring the alarmI been through this too longBut I'll be damned if I see another chick on your arm! ...👰🏾s/o to tonefromyoutube go subscribe #f#yp

♬ original sound - danielleondemand 
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع أجنبية

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