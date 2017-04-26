غرائب
الأربعاء 26 أبريل 2017 23:26

أم عمرها 37 عاما تنجب 38 طفلا من رجل واحد!

الأوغندية مريم ناباتانزي وسط عدد من أبنائها
الأوغندية مريم ناباتانزي وسط عدد من أبنائها
صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية
أنجبت امرأة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما 38 طفلا من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية، من زوج واحد.

وتقيم مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة كمبالا.

وتتراوح أعمار الأطفال بين أربعة أشهر و23 عاما.

وسلط عضو برلمان عن المقاطعة الضوء على قصة المرأة الفقيرة، التي قال إنها تكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي  مساعدات مالية من والدهم.

وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة لنباتانزى كي نقوم بزراعتها لمواجهة اعباء المعيشة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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