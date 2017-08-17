جنوب أفريقيا
الخميس 17 أغسطس 2017 09:09

أم تتهم زوجة رئيس زيمبابوي بضرب ابنتها بسلك كهربائي

الفتاة المعتدى عليها
رويترز
قالت سيدة إن غريس زوجة رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، جلدت امرأتين من جنوب أفريقيا بسلك كهربائي في غرفة بفندق في جوهانسبرغ، مضيفة أنه ينبغي أن يكون هناك عقاب على ذلك الاعتداء.

وأبلغت ديبي إنغلز أن ابنتها غابرييلا وهي عارضة تبلغ من العمر 20 عامًا أصيبت بجرح غائر في جبهتها تطلب ثماني غرز وبآخر في مؤخرة رأسها استلزم ست غرز.

ولم تشهد إنغلز الهجوم، كما لم يتسن التحقق من المزاعم بشكل مستقل، ونشرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا صورًا للجرح الغائر في جبهة جابرييلا.

وأكدت شرطة جنوب أفريقيا، الأربعاء، أن غريس موغابي (52 عامًا) لا تزال في البلاد وأنها طلبت الحصانة الدبلوماسية.

كما أكدت أنها لم تمثل أمام محكمة خلال جلسة أمس الثلاثاء فيما يتصل بالاتهامات.

المصدر
رويترز
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