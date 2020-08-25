غزة
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:46

"أمي أكبر من كل الجامعة".. طالب يخلع زي التخرج بعد منع والدته من صعود المنصة (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين، يوم الإثنين، موقفًا مؤثرًا لخريج فلسطيني في غزة، أمسك بوالدته وصعد معها على منصة التكريم، لكن مُنعتِ الوالدة.

ووثق مقطع مصور،  أحد الخريجين في احتفالات التخرج بالجامعة، الإسلامية بغزة، أقدم على السير مع والدته للذهاب للتكريم، لكن الجهات المنظمة طالبتها بالرجوع.

وجاءت ردة فعل الخريج سريعة، ليخلع ثوب التخرج غاضبًا ويأخذها من يدها إلى المنصة، واحتضن الخريج والدته على المنصة، وهتف" الأم أكبر من كلّ الجامعة".

ولاقى الموقف تفاعلاً واسعاً وتأييداً لموقف الشاب الذي وصفوه بـ"النبيل مع والدته لحفظه وتقديره لها".

ويأتي الموقف،في اليوم الأول لاحتفالات التخرج لدى الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، التي ضمت طلبة الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

 الالتزام بالبروتوكول  

وقال مغردون، إنه مع مراعاة البروتوكول، يجب أن يتم النظر إلى مثل هذه المواقف باعتبارات أخرى بعيدا عن جمود النظام المعمول به في مثل هذه الحفلات.

وقال وسام يحيى"حتى لو أخطأ المتفوق بعدم الالتزام بالبروتوكول المعمول به بالمهرجان، كان الأحرى  على رجل الأمن أو البروتوكول التعامل بما تدرب عليه بدورات البروتوكول في فن التعامل. مبارك للطالب ووالدته ووجب إخضاع الموظف لدورة تأديبية بفن التعامل وسرعة البديهة والتصرف السليم".

وكتبت حساب هدى محمد" يسعد البطن يلي شالك ... ويسلم أيد الأبو يلي رباك.. هو ما عمل اشي خطأ نهائيا .. أمو لما طلعت ما نقص من حق الجامعة أشي.. والأصح انو الأم هي يلي بتستحق التكريم والتتويج".

وكتب أيمن عبد السلام" أي نعم هناك بروتوكول ونظام في احتفالات التخرج، لكن التدقيق على مسألة كهذه من قبل النظام، وكسر خاطر الأم عيب، الشاب طلع أسد، الله يحفظه، فالأم قبل شيء وبعد كل شيء، وأنتم لا تعلمون ماذا تقدم الأم الغزيّة لأبنائها ليدرسوا في الجامعة، التربية والتعليم في مشهد تراجيدي يدعو للفخر".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
حفل تخرج
فلسطين
غزة
أم
بروتوكول

اقرأ أيضا

Thumbnail
أول وزير كفيف بتونس.. المشيشي يعلن تشكيل حكومة كفاءات
Thumbnail
اختُطف وعمره 6 أشهر.. شاب مصري يعود إلى أهله بعد 21 عاما (فيديو)
Thumbnail
كورونا يغلق غزة.. ومسؤول أمريكي يحذر من التعجل باستخدام لقاح محتمل
Thumbnail
شاهد: إعلامي تونسي يمزق صورة محمد بن زايد ونتنياهو على الهواء
Thumbnail
رغيف الخبز بين مرسي والسيسي!

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة
  2. أردوغان: الغرب صمت حيال إعدام "نظامي" لأنه مسلم
  3. هل يمكن لتركيا الاستغناء عن الغاز الروسي؟
  4. رويترز: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول
  5. قطر تدين هجومين على عناصر شرطة وأجانب بمصر