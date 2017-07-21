الأزمة الخليجية
الجمعة 21 يوليو 2017 19:31

أمير قطر يلقي خطابا بشأن الأزمة الخليجية

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيلقي خطابا مساء الجمعة في تمام العاشرة بتوقيت الدوحة، بحسب بيان للديوان الأميري.

وأضاف البيان إن الخطاب سيتناول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر في ظل الأزمة الخليجية الراهنة.

وهذا هو الخطاب الأول لأمير دولة قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو حزيران الماضي، حيث أعلنت 4 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
خطاب

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